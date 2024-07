Deux expos ébouriffantes arrivent au musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts de Lyon accueille deux nouvelles expositions temporaires consacrées à deux artistes avant-gardistes.

Les spectateurs pourront découvrir Fred Deux (1924-2015), figure artistique majeure que l'on ne peut réduire à un seul courant artistique. Cette nouvelle exposition, réalisée à l'occasion du centenaire de sa naissance, permettra de découvrir un artiste autodidacte, dessinateur, poète oral et écrivain de La Gana. Issu du milieu ouvrier français, l'homme a réussi à se faire reconnaitre grâce à son art caractéristique. Les motifs incontournables de sa création : la ligne et la tâche. Une œuvre originale, authentique et déconcertante.

Par la même occasion, le public apprendra sur un artiste incontournable de l'abstraction, ce courant des arts graphiques et plastiques du XXe siècle, qui rejette la représentation concrète du réel. Simon Hantaï (1922-2008), exilé hongrois établi en France en 1948, s'inspirait des peintres Henri Matisse et Jackson Pollock dans son œuvre. Sa particularité ? Son processus de création artistique avec la méthode du "pliage". Grâce à sa série "Mariales" (1960/1962), les visiteurs pourront appréhender les débuts d'un procédé qui consiste à peindre à "l'aveugle" sur une surface, de sorte que le résultat final ne s'offre aux yeux qu'une fois la toile dépliée et tendue sur son châssis. Des œuvres qui se veulent pleines de surprises, d'incertitudes et de mystères.

