Métropole de Lyon : la distribution des 2000 arbres pour les particuliers va débuter

Dans le cadre de son Plan Nature, la Métropole de Lyon va distribuer gratuitement 2 000 arbres aux Grands Lyonnais ayant un accès privatif à la pleine terre.

La Métropole de Lyon poursuit son engagement dans la végétalisation du territoire. La collectivité va, en effet, distribuer gratuitement 2 000 arbres aux Grands Lyonnais qui habitent la métropole et ayant accès privatif à la pleine terre. Le coût total est estimé à 88 000 euros, correspondant à l’achat des arbres et la prestation de distribution.

Végétaliser les espaces privés

Pour demander un arbre, les particuliers éligibles devront adresser leur demande sur le site internet de la Métropole de Lyon entre le 16 septembre et le 20 octobre. Un bordereau de réception devra être présenté le jour des distributions qui aura lieu le 23 novembre, entre 10 heures et 16 heures, dans le parc de Parilly ou au Domaine de Lacroix-Laval. Parmi les gammes proposées, 70 % seront des variétés fruitières issues de plantations locales.

S’inscrivant dans le cadre du Plan Nature, voté en 2021 et doté d’un budget de 50 millions d’euros, "cette distribution a pour objectif d’accélérer la végétalisation des espaces privés" et "de participer au rafraîchissement de l’espace urbain", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué ce jeudi. Actuellement, "plus de 70 % des espaces verts, hors terres agricoles ou forets, relèvent du parc privé", précise encore la collectivité.

Des aides attribuées aux habitats collectifs résidentiels

Lancé en 2021, le dispositif d’aide à la végétalisation pour l’habitat collectif résidentiel a permis la plantation de 1 099 arbres et 5 326 arbustes pour un budget de plus de 570 000 euros. Cette année, quatre copropriétés ont sollicité le soutien financier de la Métropole de Lyon, qui a décidé de participer à hauteur de 33 000 euros.

Ce dispositif s’ouvre d’ailleurs désormais aux lotissements (pour leurs espaces verts communs), aux établissements et services médico-sociaux qui font de l’hébergement ainsi qu’aux établissements publics bailleurs de logements à loyers modérés, conclut la Métropole de Lyon.

