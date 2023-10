C’est la fin de l’attente pour les habitants du sud-ouest Lyonnais. Après cinq ans de travaux, le prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval ouvre ce vendredi 20 octobre à 16 heures.

Lancés en 2018, les travaux de prolongement du métro B jusqu’à Oullins centre et Saint-Genis-Laval trouvent leur aboutissement ce vendredi 20 octobre. À partir de 16 heures, les rames automatiques de la ligne B circuleront entre Charpennes et Saint-Genis-Laval Hôpital Sud, en traversant ainsi 12 stations réparties sur les villes de Villeurbanne, Lyon, Oullins et donc Saint-Genis-Laval.

Rejoindre la Part-Dieu en 15 minutes

Long de 2,4 km, ce prolongement, qui a couté 391 millions d’euros, doit permettre aux habitants de Saint-Genis-Laval de rejoindre Oullins centre en 2 min, la gare de la Part-Dieu en 15 minutes et la station Charpennes en 17 minutes, selon Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun dans la Métropole de Lyon. 24 000 voyageurs sont attendus quotidiennement au niveau de la station Oullins centre et 25 000 sur la station Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Arrivée à la station de Saint-Genis-Laval. (@Hugo Laupebin)

Les nouveaux horaires de la ligne B

Charpennes

Premier départ : 4h49

Dernier départ : 0h21 et 1h55 le vendredi et le samedi

Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud

Premier départ : 4h49

Dernier départ : 0h07 et 1h46 le vendredi et le samedi

Les fréquences

Crédit TCL

Un nouveau parc-relais

L’arrivée du métro à Saint-Genis-Laval s’accompagne de l’ouverture d'un parking relais de près de 500 places dédiées aux vélos au rez-de-chaussée et de 877 places dédiées aux voitures. Les niveaux 4,5 et 6 seront quant à eux réservés aux habitants résidant à plus de deux kilomètres de la station de métro.

À horizon 2024, des lignes de bus structurantes permettront également aux habitants de se rendre au terminus du métro B à Saint-Genis. Les temps de parcours de lignes devraient également être améliorés grâce à la création de voies dédiées aux bus. Malgré l’arrivée du métro, les lignes directes avec la Presqu'île seront maintenues.