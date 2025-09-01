Actualité
Cidre et bières Ninkasi (Photo AP)

Lyon : l'une des meilleurs bières blanches au monde est produite par Ninkasi

  • par Loane Carpano

    • La brasserie et distillerie lyonnaise Ninkasi a remporté onze prix en marge du World Beer Award 2025.

    Pluie de médailles pour la brasserie et distillerie lyonnaise Ninkasi. En marge du World Beer Award 2025, visant à départager les meilleures bières au monde, l'entreprise lyonnaise a décroché onze prix.

    "Meilleure bière blanche de style belge"

    Parmi ces onze distinctions, trois sont en or. Ninkasi remporte la médaille de la meilleure blonde tchèque brassée en France et de la meilleure IPA de style anglais brassée en France également. Déjà meilleure nationale dans sa catégorie, la Ninkasi blanche a quant à elle obtenu le "World's best style", la désignant ainsi comme "meilleure bière blanche de style belge au monde."

    De son côté, la Ninkasi NEIPA décroche la médaille de bronze dans la catégorie New England IPA. Même résultat pour la Ninkasi Flower et la Ninkasi Trip, dans leur catégorie respective.

    Et alors que la distillerie vient de se lancer dans la production de cidre, le cidre houblonné Ninkasi a remporté la médaille d'or dans sa catégorie. Un début prometteur dans l'activité cidricole pour l'entreprise lyonnaise.

    Lire aussi : Le Lyonnais Ninkasi s'apprête à franchir les frontières de la région

