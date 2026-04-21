La joueuse de l'OL, Wendie Renard, dément le contenu d'une deepfake dont elle a été victime sur les réseaux sociaux.

La joueuse de l'OL Wendie Renard a été victime d'une deepfake sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée en ligne, le visage et l'identité de la joueuse ont été usurpés pour lancer "un nouveau projet d'investissement basé sur l'intelligence artificielle". Dans cette dernière, la joueuse vend les mérites du produit. Le tout, dans une interview détournée par l'IA où le logo du média RCI Guadeloupe et Martinique a été usurpé.

"Je démens formellement son contenu"

Suite à la publication de cette vidéo, la joueuse a rapidement démentie quelconque implication : "Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle. Je démens formellement son contenu : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position", a-t-elle partagé sur X.

Contactée par RCI, elle ajoute : "C’est complètement une arnaque. C’est même aberrant de pouvoir faire ça et de manipuler les gens avec mon image qui n’est pas du tout en accord avec ça. Mais j’ai découvert ça et j’étais énervée parce que jouer avec l’argent des gens dans une vie qui est déjà difficile, ce n’est pas moi. Je ne suis ni conseillère bancaire ni quoi que ce soit pour inciter les gens à aller investir. Je suis vraiment attristée, énervée."

Wendie Renard et la radio RCI ont toutes deux déposé plainte.

⚠️ Important ⚠️



Une vidéo circule actuellement en utilisant mon image sans mon autorisation et a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle.



Je démens formellement son contenu : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position 1/2 — Wendie Renard (@WRenard) April 20, 2026

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