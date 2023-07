Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA veulent accueillir les JO d'hiver 2030

Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur souhaitent proposer une candidature commune pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2030.

Et si les Jeux olympiques d'hiver faisaient leur retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes après Albertville en 1992 ? Les président LR des Régions AURA et PACA, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier "ont aujourd’hui exprimé le souhait de proposer au mouvement sportif et à l’Etat de porter une candidature commune au Comité International Olympique (CIO) pour accueillir les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030", rapporte le Comité national olympique et sportif français dans un communiqué publié ce mardi.

"Faire des Jeux de 2030 une vitrine de l’excellence sportive de notre région"

En attendant de voir si les montagnes de la région seront toujours blanchies par la neige en 2030, le Comité précise déjà que cette candidature devra intégrer "en particulier la prise en compte des enjeux liés à la préservation de la biodiversité et à l’accélération du réchauffement climatique dont les conséquences sont plus fortes encore dans les territoires de montagne. Et d'ajouter : Ils devront également s’inscrire dans une stratégie plus large au niveau national sur les sports d’hiver de demain, dans un contexte de réchauffement climatique, et dans laquelle les deux Régions sont d’ores et déjà pleinement engagées aux côtés de l’Etat".

"Nous sommes aujourd’hui prêts à porter cette ambition de faire des Jeux de 2030 une vitrine de l’excellence sportive de notre région, du développement durable de nos massifs alpins et ainsi d’amorcer un nouvel élan pour l’Olympisme français", assure de son côté Laurent Wauquiez.

Les étapes à venir dans les prochains mois sont les suivantes :

• Transmission par le CNOSF en juillet du souhait d'ouvrir une phase de dialogue formel avec le CIO et sa commission des futures villes hôtes en vue de l'élaboration d’un dossier de candidature après l’expression par les deux Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur de leur intérêt pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 ;

• Soumission d’un projet de candidature au CNOSF et au CPSF et à leurs organes délibérants en septembre ;

• Soumission du projet à la commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver en deuxième partie de septembre.