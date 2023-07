Âgée de 64 ans, Jeannie Longo a remporté le 29 juillet un nouveau titre national sur l’épreuve du contre-la-montre en Master 8 dans sa catégorie, dans l’Eure.

Pour elle pas question de laisser le vélo dans le garage et de seulement le sortir pour la balade du week-end. Jeannie Longo est de loin la cycliste française la plus titrée de l’histoire de son sport et à 64 ans elle vient de glaner un 60e titre de championne de France. Au fil des ans, la cycliste originaire d’Annecy a été sacrée dans toutes les catégories d'âge et le samedi 29 juillet, la championne, qui continue de s'entraîner plusieurs fois par semaine sur les sommets isérois, a remporté l’épreuve du contre-la-montre aux Beaux-Sainte-Croix, dans l'Eure.

13 fois championne du monde

Ce nouveau trophée vient compléter une armoire déjà bien remplie. Outre ses titres de championne de France, Jeannie Longo est aussi 13 fois championne du monde, championne olympique d’Atlanta en 1996 et triple gagnante du Tour de France féminin, disputé entre 1984 et 1989, dont elle s'est adjugé les éditions 1987, 1988 et 1989 avant que l'épreuve, relancée il y a seulement deux ans, n'ait été abandonnée.

L’édition 2023 vient de se clôturer dimanche 30 juillet avec la victoire de la Néerlandaise Demi Vollering. Au total, les cyclistes ont parcouru 1 033 kilomètres étalés sur huit étapes. Encore aujourd’hui, Jeannie Longo est la détentrice du nombre de victoires sur le Tour de France, après une interruption de la course durant 33 ans.