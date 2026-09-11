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Les plus gros trafiquants investissent dans l’immobilier notamment à Dubaï
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À Lyon, la guerre discrète contre l’argent de la drogue

  • par Guillaume Lamy

    • Suivre la drogue ne suffit plus. À Lyon, la police et la justice ont choisi de suivre l’argent. Le signal de ce basculement, un vaste système de blanchiment démantelé, suivi de la création d’une cellule inédite qui traque désormais les circuits financiers du narcotrafic, du kebab aux sociétés-écrans de Dubaï.

    Ce matin du 23 mars, les enquêteurs de l’antenne lyonnaise de l’Ofast, l’Office anti-stupéfiants, et de la brigade de la criminalité financière de la police judiciaire mettent un point final à un dossier ouvert à l’automne 2025. Après plusieurs mois de filature discrète, ils passent à l’action. Les perquisitions se déroulent simultanément à Villeurbanne, Écully et Oullins. Cinq hommes tombent le même jour, trois collecteurs et deux chefs d’entreprise, chacun occupant un maillon différent de la chaîne de blanchiment. La garde à vue de 96 heures qui suit livre un premier bilan : plus de 2 millions d’euros d’avoirs saisis, dont 700 000 euros en liquide retrouvés chez l’un d’eux. Le groupe criminel était chargé de collecter quotidiennement et de stocker des espèces afin de les transformer en profits licites. Les cinq hommes sont déférés dans la foulée au tribunal judiciaire de Lyon et mis en examen ; deux sont placés en détention provisoire. Le dossier passe alors entre les mains de deux juges d’instruction de la Jirs de Lyon, la juridiction inter-régionale spécialisée dans la criminalité organisée. L’instruction est en cours.

    Il y a quelques mois, à Lyon, un réseau de blanchiment d’argent lié à la Turquie avait été définitivement jugé. À la clé, de lourdes peines de prison, des confiscations d’avoirs évaluées en millions d’euros et des amendes de plus de 150 000 euros. “On a de belles affaires de collecteurs”, résume Thierry Dran, le procureur de la République de Lyon auprès de Lyon Capitale, qui suit de près ces affaires, se rendant une à deux fois par mois en audience.

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