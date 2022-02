Au lendemain de la peine prononcée à l'encontre de l'agresseur de Xavier Odo, maire de Grigny, son homologue d'Ecully, Sébastien Michel, déplore le manque de fermeté de la condamnation.

Sébastien Michel, maire LR d'Ecully, n'a pas tardé ce mardi 22 février à réagir à la condamnation de l'agresseur du maire (DVD) de Grigny, Xavier Odo. Selon lui, il y a "un décalage cinglant entre la fermeté des intentions et la réponse pénale", déplore Sébastien Michel, qui dénonce "la relative clémence de la part du tribunal".

Pour rappel, le tribunal de Lyon a condamné l'homme de 36 ans à deux ans de prison : un an à domicile avec un bracelet électronique et un an avec sursis. Il a aussi interdiction de paraître dans la ville de Grigny et doit verser 1 000 euros de dommages et intérêts au maire de la commune, Xavier Odo.

Un agresseur déjà condamné

Le suspect, déjà condamné par le passé pour des faits de vols, d'outrage, et de violences avec arme, "n’a pas incité le tribunal à davantage de sévérité", regrette l'édile d'Ecully. Il rappelle que "la menace de mort ou menace avec arme à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif est pourtant passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende", selon le code pénal. "Quel décalage criant avec la peine prononcée !", se lamente le maire de la commune du nord-ouest de Lyon. Pour l'heure, le parquet n'a pas fait appel de cette décision.

