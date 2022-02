Effondrement d'un immeuble à Lyon route de Genas, ce que l'on sait

Mardi 22 février, un immeuble route de Genas s'est effondré. Après l'évacuation de deux femmes blessées légèrement, les opérations des pompiers se poursuivent mardi soir.

La façade de l'immeuble de deux étages s'est effondrée en premier. Puis elle a entraîné une partie du bâtiment avec elle. Au 178 route de Genas à Lyon 3e, les images sont impressionnantes. Un immeuble béant s'ouvre à la vue des passants. Pour l'heure, plus de peur que de mal, si ce n'est matériel. Deux femmes, habitantes de l'immeuble, ont réussi à sortir seules du bâtiment. Elles ont été prises en charge par les pompiers. Légèrement blessées, mais surtout choquées, elles ont été évacuées vers l'hôpital.

Suite à l’#effondrement d’un immeuble d'habitation route de Genas à #Lyon, l’ensemble des services secours, police et ville de Lyon ont établi un périmètre de sécurité.

Deux blessés légers ont été pris en charge. Merci aux 70 sapeurs pompiers du @SDMIS69 engagés sur place. pic.twitter.com/9XOTCsONUC — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 22, 2022



Sur place, 72 pompiers ont été dépêchés, avec une trentaine de véhicules. Des équipes cynophiles ont passé les décombres au peigne fin et n'ont pas signalé d'humains possiblement coincés sous les gravats. Mardi vers 19h, les pompiers restent mobilisés sur place. Des "experts structures" sont attendus pour analyser le bâtiment et les causes de l'effondrement.

La route de Genas reste condamnée et il est toujours impossible d'y circuler. La rue est coupée à hauteur de la rue des Fleurs et les automobilistes doivent prendre un déviation avenue Paul Krüger, informe OnlyMoov.