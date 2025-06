Le milieu de terrain de l'OL, Nemanja Matic, avait refusé d'arborer le drapeau LGBT sur son maillot à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Il a été sanctionné de deux matchs de suspension par la LFP.

C'est un petit bout de sparadrap qui avait fait polémique à Lyon et qui avait fait notamment réagir Bruno Bernard et Grégory Doucet. Le samedi 17 mai, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 face à Angers, le milieu de terrain de l'OL, Nemanja Matic, avait caché sur son maillot le drapeau LGBT qui y était apposé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie , la transphobie et la biphobie.

Si Bruno Bernard avait dénoncé une attitude "lamentable", le club n'avait jamais réagi officiellement à ce début de polémique.

Ce mercredi 4 juin, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé avoir sanctionné trois joueurs de L1, dont Matic. Le Lyonnais, ainsi qu'Ahmed Hassan, joueur du Havre, a été sanctionné de deux matchs de suspension ferme et deux avec sursis. Les deux joueurs ont également accepté de participer dans un délai de six mois à une action de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie dans le football.

Le Lensois Jonathan Gradit, a également été sanctionné à un match de suspension ferme pour avoir proféré une insulte homophobe à la mi-temps du match contre Monaco, le 17 mai.