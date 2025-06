(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Deux accidents impliquant des poids lourds on eu lieu sur les autoroute A7 et A46 près de Lyon. L'A7 est fermée en direction de Marseille après l'entrée Bourg-lès-Valence et l'A46 est coupée à hauteur d'Ambérieux.

Grosse galère en perspective sur les routes et autoroutes de l'agglomération lyonnaise ce jeudi matin. Deux accidents ont eu lieu cette nuit, sur l'A46 nord et sur l'A7. Le premier des deux a eu lieu vers 3h du matin sur l'A46, à hauteur d'Ambérieux et en direction de Paris.

Un poids lourd s'est couché sur la route et son conducteur, pris en charge par les pompiers, a été légèrement blessé. L'autoroute est actuellement fermée dans les deux sens de circulation, juste avant Anse, le temps d'évacuer le camion couché sur la chaussée. Les automobilistes sont invités à emprunter l'A39 pour rejoindre Dijon depuis Lyon et Bourg-en-Bresse. La réouverture de la circulation pourrait intervenir un peu avant midi.

Aussi, depuis 6h ce jeudi matin, l'autoroute A7 est coupée en direction de Marseille après l'entrée Bourg-lès-Valence, au sud de Lyon. Un camion est également impliqué dans l'accident. La sortie est obligatoire et les secours et dépanneurs sont sur place depuis 7h.

Le camion, s'est couché sur les voies en direction de Marseille mais la voie de gauche en direction de Lyon est également neutralisée le temps des opérations de relevage. Des opérations qui pourraient prendre plusieurs heures.