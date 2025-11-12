Actualité
Alban Pellegrin est arrivé à Lyon dans le cadre de son défi Je dors chez vous dimanche 26 octobre. (@Clémence Margall)

Le Lyonnais Alban Pellegrin réussi son défi 72 marathons en 72 jours

  • par Clémence Margall

    • Alban Pellegrin est parvenu à terminer le défi qu’il s’était lancé le 1er septembre dernier : 72 marathons en 72 jours. L’ancien candidat de Koh Lanta est arrivé hier soir à Lauterbourg, en Alsace.

    Le pari était fou, Alban Pellegrin l’a fait. Le Lyonnais a réussi à boucler son défi "72 marathons en 72 jours" afin de relier les quatre points cardinaux de l’Hexagone. Il est arrivé hier soir à Lauterbourg, en Alsace, au terme d’un périple de 3 200 kilomètres.

    "C’est le monde qui continue à courir en moi"

    Sur ses réseaux sociaux, le sportif a tenu à remercier toutes les personnes l’ayant soutenu dans cette aventure invraisemblable. "Un mot si simple, et pourtant ce soir il pèse des tonnes. Merci pour chaque sourire, chaque regard, chaque pas partagé. Merci pour chaque porte qui s’est ouverte, chaque main tendue, chaque repas improvisé autour d’une table inconnue devenue si vite familière", a-t-il écrit.

    De passage à Lyon le 26 octobre dernier, Alban Pellegrin exprimait déjà à Lyon Capitale sa gratitude : "Mon corps est épuisé et les gens sont énergivores, mais ce sont eux qui me nourrissent paradoxalement et qui me donnent aussi cette force. C’est la tête et le cœur qui poussent maintenant". Lui qui s’était lancé le défi pour rendre hommage à sa maman, décédée d’un cancer du poumon il y a deux ans, a bien évidemment pensé à elle hier lors de son arrivée. "Je pense à ma maman, à sa force, à son souffle, à ce qu’elle m’a laissé comme héritage invisible".

    Et de conclure par ces mots émouvants : "Merci d’avoir fait de ce rêve une aventure, et de cette aventure une leçon de vie. Je cours chez vous se termine ici… Mais je crois que, quelque part, c’est le monde qui continue à courir en moi".

