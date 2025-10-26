72 marathons en 72 jours : le Lyonnais Alban Pellegrin est arrivé dans la capitale des Gaules

Parti le 1er septembre, le Lyonnais et ancien candidat de Koh Lanta, Alban Pellegrin, poursuit son défi "Je dors chez vous". 56 jours après son départ, il est arrivé à Lyon ce dimanche 26 octobre.

C’est une aventure ambitieuse dans laquelle s’est lancé Alban Pellegrin, Lyonnais d’origine et candidat de l’émission Koh Lanta en 2015 et 2018 : réaliser 72 marathons en 72 jours. Un périple de 3 064 km pour relier les quatre points cardinaux de l’hexagone surnommé "Je dors chez vous", lors duquel, comme son nom l’indique, le sportif dort chez les habitants et que l’on peut suivre sur ses réseaux sociaux.

"C’est la tête et le cœur qui poussent"

Alban Pellegrin en profite pour faire une photo avec tous ses admirateurs et amis sur la place Bellecour de Lyon. (@Clémence Margall)

Parti le 1er septembre dernier du point cardinal le plus au nord, au-dessus de Dunkerque (Hauts-de-France), Alban Pellegrin est arrivé ce dimanche 26 octobre dans la capitale des Gaules en fin d’après-midi, et plus précisément sur la place Bellecour. Entouré d’une foule d’admirateurs, le sportif est généreux et n’hésite pas à donner de son temps pour prendre des photos et discuter avec eux. Et ils le lui rendent bien. "Les Français sont bien plus bienveillants qu’on ne le pense. Cette aventure, c’est du partage, de l’échange, c’est incroyable", confie-t-il. Après 56 jours à courir, bien sûr qu’Alban Pellegrin se sent "fatigué", mais il se dit "hybride". "Mon corps est épuisé et les gens sont énergivores, mais ce sont eux qui me nourrissent paradoxalement et qui me donnent aussi cette force. C’est la tête et le cœur qui poussent maintenant".

Le Lyonnais Alban Pellegrin continue son défi : 72 marathons en 72 jours.



Il est arrivé à #Lyon ce dimanche 26 octobre sur la place Bellecour entouré de plusieurs admirateurs et curieux. pic.twitter.com/cOUT68RRrl — Lyon Capitale (@lyoncap) October 26, 2025

Alors qu’il rejoint son équipe sur le quai Saint-Antoine, il avoue "tout donner" pour la Fondation du souffle qui l’accompagne depuis le début de ce défi. Mais également pour "rendre hommage à (sa) petite maman" décédée il y a deux ans après un cancer du poumon. La cagnotte lancée le 1er septembre a par ailleurs permis de déjà récolter 16 500 euros. "Cette aventure me permet d’aller à la rencontre des gens, de vivre ma propre aventure, mais aussi de rendre hommage par quelque chose de plus fort que nous", souligne Alban Pellegrin. Mais pas question de se décourager devant les derniers kilomètres à parcourir avant la ligne d’arrivée. "Je me laisse porter au jour le jour, et c’est ça, la plus grande force de cette aventure", sourit-il.

La ligne d’arrivée prévue à la mi-novembre

Après une nuit de repos bien méritée dans le Rhône, le sportif reprendra sa course dès demain matin "probablement en direction de Mâcon", précise encore le sportif.

Son périple devrait continuer jusqu’à la mi-novembre avec une arrivée prévue au point cardinal le plus à l’Ouest, au-dessus de Strasbourg. "Le sport ce n’est pas que de la compétition. C’est sortir, aller les uns vers les autres, parler et échanger", lance-t-il enfin comme un encouragement.