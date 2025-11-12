Le Festival des Solidarités Internationales de retour à Lyon du 15 au 30 novembre

Du 15 au 30 novembre 2025, Lyon accueille le Festival des Solidarités Internationales.

Le Festival des solidarités internationales fait son retour à Lyon du 15 au 3à novembre. Co-organisé par la Ville de Lyon et la Maison des Solidarités Locales et Internationales, cet événement national rassemble plus d'une centaine d'associations pour promouvoir une solidarité ouverte sur le monde.

Coup d'envoi samedi 15 novembre à l'Hôtel de Ville

Cette année, le Festival a choisi de mettre en lumière les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui visent un développement équitable et inclusif d'ici à 2030. Le coup d'envoi du Festival aura lieu le samedi 15 novembre, de 10 h à 18 h, à l'Hôtel de Ville de Lyon (entrée libre Place des Terreaux).

Quarante-sept associations seront présentes pour rencontrer les Lyonnais et Lyonnaises, autour de neuf domaines de la solidarité (dont l'éducation, l'environnement et la santé). Le Festival prévoit également une journée dédiée aux publics jeunes (scolaires et étudiants) le vendredi 14 novembre. Cette démarche pédagogique vise à mieux faire comprendre aux jeunes "le monde qui les entoure".

Durant la quinzaine, les Lyonnais auront l'opportunité de s'informer, d'échanger et potentiellement de s'impliquer, le Festival étant un "moment privilégié pour s'informer, échanger avec la possibilité de s'impliquer à son tour dans ces initiatives solidaires et équitables". Du 16 au 30 novembre, le programme se poursuivra sur le territoire avec plus d'une cinquantaine d'ateliers variés (conférences, concerts, expositions, etc.).









