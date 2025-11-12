Actualité
Le festival des solidarités internationales se tiendra du 15 au 30 novembre.

Le Festival des Solidarités Internationales de retour à Lyon du 15 au 30 novembre

  • par La rédaction

    • Du 15 au 30 novembre 2025, Lyon accueille le Festival des Solidarités Internationales.

    Le Festival des solidarités internationales fait son retour à Lyon du 15 au 3à novembre. Co-organisé par la Ville de Lyon et la Maison des Solidarités Locales et Internationales, cet événement national rassemble plus d'une centaine d'associations pour promouvoir une solidarité ouverte sur le monde.

    Coup d'envoi samedi 15 novembre à l'Hôtel de Ville

    Cette année, le Festival a choisi de mettre en lumière les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui visent un développement équitable et inclusif d'ici à 2030. Le coup d'envoi du Festival aura lieu le samedi 15 novembre, de 10 h à 18 h, à l'Hôtel de Ville de Lyon (entrée libre Place des Terreaux).

    Quarante-sept associations seront présentes pour rencontrer les Lyonnais et Lyonnaises, autour de neuf domaines de la solidarité (dont l'éducation, l'environnement et la santé). Le Festival prévoit également une journée dédiée aux publics jeunes (scolaires et étudiants) le vendredi 14 novembre. Cette démarche pédagogique vise à mieux faire comprendre aux jeunes "le monde qui les entoure".

    Durant la quinzaine, les Lyonnais auront l'opportunité de s'informer, d'échanger et potentiellement de s'impliquer, le Festival étant un "moment privilégié pour s'informer, échanger avec la possibilité de s'impliquer à son tour dans ces initiatives solidaires et équitables". Du 16 au 30 novembre, le programme se poursuivra sur le territoire avec plus d'une cinquantaine d'ateliers variés (conférences, concerts, expositions, etc.).




    à lire également
    Le Lyonnais Alban Pellegrin réussi son défi 72 marathons en 72 jours

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Lyonnais Alban Pellegrin réussi son défi 72 marathons en 72 jours 10:18
    Le Festival des Solidarités Internationales de retour à Lyon du 15 au 30 novembre 09:44
    Centre commercial Part-Dieu
    Aroma-Zone ouvre une deuxième boutique à Lyon, à la Part-Dieu 09:09
    Rhône : une motarde grièvement blessée dans un accident à Légny 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:07
    d'heure en heure
    Les Lyonnaises l'emportent facilement face à Wolfsburg 07:47
    Huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent 07:29
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Anaïs Belouassa Cherifi
    "Nous réquisitionnerons les logements vacants", promet Anaïs Belouassa Cherifi (LFI) 07:00
    Le Département lance des travaux de confortement sur la RD36E à Orliénas 11/11/25
    voiture police faits-divers
    Commémorations du 11-Novembre : 34 personnes interpellées à Lyon 11/11/25
    voiture police faits-divers
    Enlevé en pleine rue, un homme retrouvé blessé et dénudé à Oullins 11/11/25
    Marion Sessiecq
    À Lyon, la gauche et les écologistes lancent leur campagne dans les arrondissements 11/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut