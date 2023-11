Que risque réellement Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, sous le coup d'un mandat d'arrêt ?

Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à Lyon 3, publie Peut-on juger Poutine ? (Albin Michel). Spécialiste de la responsabilité des chefs d’État, la déléguée générale de la Chaire lyonnaise des droits humains et environnementaux estime que ne pas punir les actes de dictateurs, comme Vladimir Poutine, c’est “préparer les conflits mondiaux de demain, c’est accepter qu’il n’y ait plus aucun recours juridique, c’est céder à la ‘loi de la guerre’”.

Lyon Capitale : Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre ?

Mathilde Philip-Gay : La première, c’est d’expliquer pourquoi nous sommes un certain nombre à nous battre afin de mettre en place une juridiction pénale spéciale permettant de juger Vladimir Poutine. La seconde fait suite à la question d’une maman d’une victime de l’horreur absolue qui m’a demandé pourquoi nous voulions juger Vladimir Poutine, car elle craignait que cela ne change rien, ni pour elle ni pour sa fille. C’est à elle que je m’adresse dans ce livre, mais j’ai aussi décidé de “mettre en récit” le droit international, de le faire vivre aux personnes qui me liraient pour qu’elles connaissent les règles qui s’appliquent entre les États et dont on ne soupçonne pas toujours l’existence lorsque l’on n’est pas juriste. Pour résumer, ne pas juger Vladimir Poutine serait accepter que les dirigeants des grandes puissances mondiales puissent, sans crainte, coloniser ou recoloniser, et décider de briser la vie de millions de personnes, du fait de leur seule soif de puissance. Ce serait oublier les raisons pour lesquelles la justice pénale internationale a été créée avec l’aide active de la Russie de Vladimir Poutine. Ce serait fonder à nouveau l’ordre international sur la force militaire et non le droit.

Au début du printemps 2022, des éditorialistes, mais aussi des élus, à l’instar du sénateur américain Lindsey Graham, ou des militaires, comme l’ancien colonel britannique Richard Kemp, se sont interrogés sur l’opportunité de faire assassiner Vladimir Poutine. Vous écrivez avoir aussi envisagé l’hypothèse “une demi-seconde”. Pourquoi est-ce une mauvaise idée ?

Sans compter le nombre de mes étudiants qui m’avaient fait la même réflexion en cours… Des étudiants en droit. Une demi-seconde, c’est une demi-seconde de trop parce qu’une juriste ne devrait pas avancer une telle hypothèse. Leur raisonnement était le suivant : si le président russe était éliminé, il n’y aurait plus de guerre en Ukraine, plus d’exécutions sommaires, plus de civils massacrés, violés, etc. C’est un faux raisonnement, de ceux que l’on peut tenir dans l’urgence, la colère. En fait, il s’agit d’une question de droit international, à savoir l’interdiction – qui remonte à 1976 – d’attenter à la vie des dirigeants d’un autre État. De ce fait, ni la Russie, ni l’Ukraine, ni les pays de l’Otan n’ont le droit de faire tuer Vladimir Poutine. Et réciproquement. C’est aussi une question de justice, au sens moral du terme : les victimes n’obtiendront pas justice si le président russe est assassiné. Or, elles ont besoin de connaître la vérité exacte sur les faits.

Pour les Européens, commander l’élimination du président russe depuis l’étranger, qui plus est sans procès, serait contraire à leur refus de la peine de mort. Moralement condamnable, politiquement contre-productif – car cela aurait pu faire de Poutine un martyr –, un tel assassinat aurait aussi été antidémocratique. L’historien britannique Max Hastings avait dit, en mars 2022, que les démocraties s’abaissaient toujours quand elles recouraient au meurtre, même lorsqu’il s’agissait de tuer des monstres.

D’autant que ce que vous écrivez, c’est que la Russie a longtemps œuvré pour humaniser le droit…

La Russie a en effet joué un rôle majeur, aux côtés d’autres grandes puissances occidentales, dans la construction du droit international. La Russie a pleinement œuvré pour soumettre la guerre aux lois de l’humanité et aux exigences de la conscience publique. Vladimir Poutine a méprisé cette culture et cette pensée communes à la Russie et à l’Europe, s’ingéniant à convaincre ses concitoyens que la justice et l’humanisme sont des valeurs strictement occidentales que ne saurait donc partager la culture russe, qui se définirait depuis toujours par la supériorité de la force sur le droit.

Ce qui est paradoxal, c’est la notion de guerre légale et illégale. Engager un conflit armé implique des règles, que doit faire respecter un arbitre. Comment l’expliquer ?

Depuis des siècles, de grands auteurs réfléchissent à ces règles ainsi qu’à la distinction entre guerre juste et guerre injuste. Au XVIIe siècle, le Hollandais Hugo Grotius estimait que quatre causes peuvent justifier de mener une guerre : “La défense, le recouvrement de biens, la munition et la récupération de ce qui est dû.” La guerre n’est donc pas moralement condamnable en tant que telle, mais elle doit être justifiée, ce que les juristes traduisent depuis 1945 de la façon suivante : la guerre n’est pas illégale en soi, mais les États belligérants doivent respecter le droit international, en particulier les règles de la Charte de l’ONU. Depuis le XVIIIe siècle, le droit international repose sur l’obligation pour les États de respecter la souveraineté territoriale des autres : chaque État doit être le seul à gouverner et à décider sur son territoire, sans être soumis à un autre pays. En principe, donc, un État n’a pas le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un autre pays, ni de conduire une intervention militaire ou paramilitaire sur le territoire de ce dernier sans son consentement. Hors cas prévus par la Charte des Nations unies, notamment la légitime défense, qui doit être justifiée et proportionnée à l’agression subie et ne pas durer dans le temps, comme c’est le cas en Ukraine.

Il y a vingt ans, les forces armées américaines, britanniques, polonaises et australiennes avaient engagé l’opération “Liberté de l’Irak”, une guerre illégale au regard du droit international. George Bush avait justifié une “guerre préventive”, mais je raconte dans le livre qu’à cette époque, Vladimir Poutine l’avait dénoncé avec les mêmes arguments qu’on lui oppose aujourd’hui. Cette guerre a constitué un redoutable précédent de violation du droit international. En Ukraine, Vladimir Poutine a déclenché ce qu’il a nommé une “opération spéciale” destinée, à l’origine, à “démilitariser” le pays et surtout à le “dénazifier”.

Pour quels motifs la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine est-elle illégale ?

Dans le système des Nations unies, il n’y a que deux exceptions à l’interdiction du recours à la force. Première exception : le Conseil de sécurité constate une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. Dès lors, soit il fait des recommandations pour les faire cesser, soit il décide de mesures pouvant relever d’un recours à la force pour maintenir la paix ou rétablir la paix. Seconde exception : le droit naturel à la légitime défense, à condition qu’elle soit justifiée et temporaire. Malgré les efforts de Vladimir Poutine pour légitimer son “opération spéciale” en Ukraine, celle-ci ne relevait d’aucune des deux exceptions prévues par l’ONU. Le Conseil de sécurité n’avait constaté ni menace contre la paix ou la sécurité internationales ni agression armée de la part de l’Ukraine qui aurait justifié que la Russie défendît son droit à la légitime défense. Ainsi donc, l’intervention militaire russe en Ukraine viole plusieurs principes généraux du droit international. La Russie n’a cessé de bafouer les Nations unies et, ce faisant, de déroger à ses propres engagements.

Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à Lyon 3, spécialiste de la responsabilité des chefs d’État @Antoine Merlet

C’est-à-dire ?

La Russie est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, aux côtés de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. En février 2022, lorsque Vladimir Poutine a décidé d’attaquer l’Ukraine, elle exerçait même la présidence de ce Conseil. Ainsi, au moment du déclenchement de la guerre, le “gendarme du monde” était personnifié par un diplomate russe de soixante ans, Vassili Alexievitch Nebenzia. Il y a quelque chose qui est passé complètement inaperçu : j’ai publié avec la vice-présidente lituanienne du ministère de la Justice, Gabija Grigaité-Daugirdé, une tribune dans Libération, dans laquelle nous expliquions que la Russie admettait que son chef d’État avait menti et donné de fausses raisons pour déclarer la guerre à l’Ukraine.

Un mandat d’arrêt a été émis, en mars dernier, par la Cour pénale internationale à l’encontre de Vladimir Poutine. Le président russe est “présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale de population et de transfert illégal de population des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie”. Que risque-t-il réellement ?

Le moment est historique : c’est la première fois que le dirigeant d’un membre du Conseil de sécurité est mis en cause pénalement. Cela envoie deux signaux forts : d’abord, que l’impunité n’épargne personne, les dirigeants de ce monde ne sont plus à l’abri. Ensuite, Vladimir Poutine n’est plus libre de ses mouvements. Il a ainsi renoncé, cet été, à assister au sommet des BRICS [acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, NdlR] à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a également annulé sa présence au prochain sommet du G20, organisé à Rio en 2024, malgré la garantie du président Lula qu’il ne serait pas arrêté. En réalité, les chefs d’État ne dirigent pas les juridictions de leur pays. Vladimir Poutine risque donc d’être mis en cause par les juridictions des pays où il se rend et donc de se faire arrêter.

Imaginons un instant qu’il foule le sol français, d’un point de vue diplomatique, cela semble compliqué de passer les menottes au président russe...

Il est évident que, politiquement, cela n’aiderait pas nos dirigeants.

Mais la justice est indépendante en France. Donc, oui, Vladimir Poutine risquerait l’arrestation à Lyon, à Paris ou dans n’importe quelle ville de France, à la demande d’un juge. Et puis ce mandat revêt un impact psychologique : Vladimir Poutine a peur. Comme George Bush, dont je raconte aussi l’histoire dans le livre, a peur.

Le 6 novembre dernier, six sources ont expliqué à l’agence de presse Reuters Moscou que Vladimir Poutine avait décidé de se présenter à l’élection présidentielle de mars prochain, une décision qui le maintiendrait au pouvoir jusqu’en 2030 au moins. Est-ce un moyen d’échapper à la justice ?

Depuis 1999, Vladimir Poutine n’a eu de cesse de s’assurer l’immunité juridique. La révision de la Constitution, qu’il a obtenue en 2020, est l’aboutissement de plus de vingt ans de manœuvres en ce sens. L’article 91 établit ainsi l’“inviolabilité” du président, qui est aussi totale que celle des monarques. En Russie, depuis cette date, la Cour constitutionnelle considère que l’inviolabilité du président continue à garantir un exercice “libre et responsable” des pouvoirs de ce dernier et la continuité de l’institution du chef de l’État. Ainsi, les juridictions russes ne peuvent juger Vladimir Poutine tant qu’il est président. En prime, une loi fédérale du 5 avril 2021 lui permet de rester président pour deux nouveaux mandats, à partir de 2024, soit jusqu’en 2036. Vladimir Poutine s’est donc assuré une protection quasi absolue au cours de ses fonctions. Mais si, aujourd’hui, Vladimir Poutine est protégé en Russie, il devient aussi, avec ce mandat d’arrêt, une potentielle monnaie d’échange pour ses ennemis, à l’intérieur même de son pays. Ce dont on ne se rend pas compte, c’est que Vladimir Poutine est aussi fragilisé nationalement. Il a donc peur à la fois de l’extérieur mais aussi de l’intérieur.

Vladimir Poutine a récemment reçu le vice-président de la Commission militaire centrale chinoise pour nouer des “contacts dans le domaine militaire et techno-militaire (…) de plus en plus importants”. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

On sait avec certitude que Vladimir Poutine a noué des alliances et des soutiens militaires avec la Corée du Nord et l’Iran, au sujet desquels on ne peut pas dire qu’il s’agisse de pays très démocratiques. Avec la Chine, c’est un peu plus ambitieux parce que la Chine a besoin, du point de vue commercial, de conserver ses marchés avec les pays occidentaux.

Au-delà de ces enjeux strictement commerciaux, n’est-ce pas surtout les contours de “jeux” diplomatiques à plusieurs bandes ?

C’est effectivement ultra diplomatique : tout le monde a des intérêts. C’est la raison pour laquelle le droit international est si passionnant. Et s’il est aussi difficile à mettre en place, c’est qu’il est souvent tributaire de ces enjeux. Mais là, on est à la croisée des chemins : si le droit international n’est pas appliqué à la guerre en Ukraine, c’est la paix mondiale de demain qui est remise en cause.

Sur quel motif serait-il le plus approprié, le plus opportun de le poursuivre ?

Il existe quatre crimes internationaux qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine : le génocide, le crime contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Le seul qui mène avec certitude aux véritables décisionnaires est le crime d’agression. La Cour pénale internationale (CPI) est compétente pour juger ces quatre crimes internationaux. Mais aujourd’hui, la CPI n’est pas en mesure d’engager des poursuites contre la Russie pour crime d’agression, compte tenu que la Russie n’est pas un État-parti à la CPI. C’est la raison pour laquelle je me mobilise en France, comme beaucoup d’autres juristes à l’étranger, en faveur de la création d’un tribunal pénal international spécial pour juger ce crime d’agression. Pour moi, il s’agit d’un crime “matriciel”, duquel découlent tous les autres. Sans l’agression, il n’y aurait pas de tortures, ni de viols, ni d’assassinats, de meurtres, de bombardements, etc. Il exige qu’une agression soit imputable à “une personne effectivement en mesure de contrôler ou diriger l’action politique ou militaire”. Le crime d’agression recouvre la planification, la préparation, le déclenchement ou la commission d’actes impliquant la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État. Le 1er juillet dernier, le centre international chargé des poursuites pour le crime d’agression contre l’Ukraine a commencé ses activités à La Haye. Il est composé de procureurs nationaux qui seront chargés de coordonner les preuves et des mandats d’arrêt pour crimes d’agression devraient prochainement être émis. Le troisième acte, des négociations sont en cours, sera de définir la forme que prendra ce tribunal pénal international spécial.

Finalement, votre plus grand adversaire, ou vu de l’autre côté le meilleur allié de Vladimir Poutine, n’est-ce pas le temps ?

Oui. Vladimir Poutine le sait parfaitement bien et fait tout pour ralentir les procédures, mais le processus est en marche et ce que ce livre montre c’est que c’est notamment grâce à des juristes lyonnais du barreau de Lyon et des facultés de droit. Ce mouvement doit beaucoup à notre ville.