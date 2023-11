Météo : juqu'à 6°c et une journée nuageuse samedi 25 novembre à Lyon

La météo sera froide et nuageuse sur Lyon ce samedi 25 novembre. @WilliamPham

La météo lyonnaise annonce un froid persistant, des températures allant jusqu'à 6°c maximum et un temps nuageux avec quelques éclaircies.

Les nuages seront globalement présents dans le ciel lyonnais tout au long de la journée. Toutefois, de belles éclaircies restent à prévoir. Quelques gouttes de pluies pourraient également faire leur apparition.

"Les derniers scénarios font apparaître le retour d'un temps plus agité mais aussi plus froid dans les prochains jours", alerte Météo Lyon. En effet, les températures varieront entre 3 et 5°c ce matin. Un "pic" de 6°c est à observer dans l'après-midi dès 12h, soit 5°c de moins que la veille, avant que le thermomètre ne redescende à 4°c en soirée, puis à 2°c dans la nuit.