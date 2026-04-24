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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la chaleur à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle belle journée de printemps, particulièrement douce, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 24 avril 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce radieux à Lyon. Une journée ensoleillée avec un début de matinée frais puis un ressenti assez chaud l'après-midi.

    Il fait seulement 5 degrés ce matin mais le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 6 degrés au dessus des normales de saison. Et une chaleur qui devrait se maintenir ce weekend à Lyon.

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