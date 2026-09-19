Le LOU inaugure le Vestiaire Engagé, un espace immersif au Matmut Stadium

Un nouvel espace immersif permettra aux supporters et au grand public de plonger dans les coulisses du LOU Rugby tout au long de l’année.

Le Matmut Stadium se dote d’un nouvel espace d’animation. Partenaire du LOU Rugby depuis plus de dix ans, il inaugure ce samedi 19 septembre le Vestiaire Engagé.

Installé sur la Place des 22, entre la Brasserie du LOU et la boutique officielle, cet espace a été conçu comme une immersion dans l’univers du rugby lyonnais.

Les visiteurs y retrouveront notamment une reproduction du vestiaire de l’équipe professionnelle, mais aussi une borne interactive permettant de participer à quatre jeux.

Bouger, inclure, protéger et préserver

Derrière cette expérience ludique, la Matmut et le LOU souhaitent également mettre en avant quatre thématiques communes : bouger, inclure, protéger et préserver.

Le premier volet encourage la pratique régulière d’une activité physique, notamment à travers le programme #NésPourBouger de la Matmut.

Le deuxième porte sur l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap, avec notamment l’audiodescription proposée lors des rencontres du LOU pour les spectateurs malvoyants.

Le troisième axe, la prévention, est constitué d'actions pour la sécurité des usagers des deux-roues et des trottinettes. Enfin, le dernier engagement concerne la transition vers des pratiques sportives plus responsables avec des initiatives autour de l’environnement et de la mobilité douce. Depuis juin 2025, un parc à vélos du LOU Rugby by Matmut est notamment installé dans l’enceinte du stade.

Des récompenses à gagner

Les visiteurs peuvent également tester les quatre jeux proposés dans le Vestiaire Engagé. Chaque mois, les meilleurs participants pourront être récompensés et gagner différents lots ou expériences au Matmut Stadium.

L'inauguration officielle de l'espace a eu lieu ce samedi 19 septembre, à 15 heures, avant le coup d'envoi entre le LOU Rugby et la Section Paloise (16 h 45).

Pour l'occassion, un rendez-vous festif a réuni joueurs, enfants de l'école de rugby et supporters, mais aussi plusieurs anciens joueurs emblématiques du club comme Jean-Marc Doussain, Jean-Marcellin Buttin et Lionel Nallet.