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La Ferme du Vinatier
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Deux nouvelles expositions à la ferme du Vinatier

  • Par Lisa Pillaud

    • Depuis ce vendredi 18 septembre, deux expositions plongent les visiteurs dans l’histoire du Vinatier.

    Alors que l’établissement fête cette année ses 150 ans, deux expositions ont été inaugurées ce vendredi 18 septembre à la ferme du Vinatier. Jusqu’au 23 octobre, Raconte-moi Le Vinatier et Photographier le sensible, Le Vinatier en images proposent deux regards complémentaires sur cet établissement installé à Bron depuis 1876.

    Archives et photographies contemporaines

    Avec Raconte-moi Le Vinatier, le visiteur remonte le fil de 150 ans d’histoire. Les photographies issues des fonds de l’hôpital montrent notamment les premières années de l’établissement, les métiers qui y étaient exercés ou encore la vie quotidienne des patients et du personnel.

    La deuxième exposition Photographier le sensible, Le Vinatier en images est le résultat d'un concours photographique. Elle montre des clichés contemporains qui dévoilent des scènes de vie actuelles, le lieu des soins, les espaces de travail et rencontres.

    Un parcours découverte pour les Journées du patrimoine

    À noter aussi que le Vinatier ouvre ses portes ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. L'établissement proposera notamment un parcours en petit train à travers le campus, permettant de découvrir le parc, les pôles de soins, les activités de recherche et différents dispositifs de l'hôpital. Des animations et des contenus historiques compléteront le parcours.

    Lire aussi : Pédocriminalité : à Lyon, le Vinatier rappelle l'importance du dispositif STOP 

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