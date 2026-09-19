Actualité
Police Fourgon Tim
Le jeune homme a été interpellé ce jeudi dans le Rhône. Photo d’illustration. © Tim Douet

Un adolescent proche de l'ultradroite mis en examen après un projet d'attaque contre son ancien lycée

  • Par Lisa Pillaud

    • Un adolescent de 15 ans, interpellé dans le Rhône, a été mis en examen vendredi 18 septembre pour "participation à une entreprise individuelle terroriste".

    Un adolescent de 15 ans, ancien élève d’un lycée du Rhône dont il avait été exclu, a été interpellé jeudi 17 septembre par la Sous-direction antiterroriste (SDAT). Il est soupçonné d’avoir organisé une attaque "particulièrement préparée" contre son ancien lycée où il aurait envisagé de s’en prendre aux élèves sans distinction.

    Si n'avait pas fixé de date pour passer à l'acte, les enquêteurs auraient découvert du matériel susceptible d’être utilisé dans le cadre de ce projet, dont deux couteaux, une tenue de type militaire et une chaîne destinée à bloquer les portes de l’établissement. Des notes concernant les dispositifs de sécurité du lycée auraient également été retrouvées.

    Le jeune homme serait également proche de l'ultradroite. Le Monde rapporte notamment la découverte, dans sa chambre, de références à cette mouvance ainsi que d’un carnet consacré à des tueries de masse commises aux États-Unis.

    Placé sous contrôle judiciaire

    L'affaire, initialement été prise en charge par le parquet de Lyon, a été reprise par le Parquet national antiterroriste. L'adolescent a finalement été mis en examen pour le délit de participation à une entreprise individuelle terroriste.

    Placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme doit désormais respecter un placement éducatif et se soumettre à un suivi psychologique. Il lui est également interdit de détenir une arme.

    Lire aussi : Lyon : deux individus mis en examen pour la mort de Quentin Deranque portent plainte contre des militants d’ultradroite pour violences

    à lire également
    Chalon-sur-Saône : Lidl ouvre son plus grand magasin de Saône-et-Loire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Police Fourgon Tim
    Un adolescent proche de l'ultradroite mis en examen après un projet d'attaque contre son ancien lycée 13:04
    Chalon-sur-Saône : Lidl ouvre son plus grand magasin de Saône-et-Loire 12:20
    Trois Lyonnais en finale du Hip Hop Talents 12:08
    Marion Mezadorian seule sur scène : une galerie de personnages au bord de la rupture 11:38
    La liste d'union de la gauche aux sénatoriales
    Sénatoriales : Les Socialistes appelle à l'union derrière Thomas Dossus 11:32
    d'heure en heure
    Rentrée culturelle au Théâtre de la Renaissance : en avant la musique  ! 11:30
    serres parc tête d'or
    Journées du patrimoine : cinq lieux inaccessibles au public ouvrent leurs portes 10:32
    La Biennale d’art contemporain fait son grand retour à Lyon 09:49
    Météo : Des températures encore élevées ce week-end à Lyon 09:04
    Septeo s'offre Backyou, solution cloud de Saône-et-Loire 08:02
    Journées du patrimoine 2026 à Roanne : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer 07:30
    Biennale d’art contemporain : "Être à la fois internationale et ancrée sur le territoire" 07:00
    Près de Lyon : le tri des déchets arrive dans les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval 18/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut