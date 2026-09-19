Un adolescent proche de l'ultradroite mis en examen après un projet d'attaque contre son ancien lycée

Le jeune homme a été interpellé ce jeudi dans le Rhône. Photo d’illustration. © Tim Douet

Un adolescent de 15 ans, interpellé dans le Rhône, a été mis en examen vendredi 18 septembre pour "participation à une entreprise individuelle terroriste".

Un adolescent de 15 ans, ancien élève d’un lycée du Rhône dont il avait été exclu, a été interpellé jeudi 17 septembre par la Sous-direction antiterroriste (SDAT). Il est soupçonné d’avoir organisé une attaque "particulièrement préparée" contre son ancien lycée où il aurait envisagé de s’en prendre aux élèves sans distinction.

Si n'avait pas fixé de date pour passer à l'acte, les enquêteurs auraient découvert du matériel susceptible d’être utilisé dans le cadre de ce projet, dont deux couteaux, une tenue de type militaire et une chaîne destinée à bloquer les portes de l’établissement. Des notes concernant les dispositifs de sécurité du lycée auraient également été retrouvées.

Le jeune homme serait également proche de l'ultradroite. Le Monde rapporte notamment la découverte, dans sa chambre, de références à cette mouvance ainsi que d’un carnet consacré à des tueries de masse commises aux États-Unis.

Placé sous contrôle judiciaire

L'affaire, initialement été prise en charge par le parquet de Lyon, a été reprise par le Parquet national antiterroriste. L'adolescent a finalement été mis en examen pour le délit de participation à une entreprise individuelle terroriste.

Placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme doit désormais respecter un placement éducatif et se soumettre à un suivi psychologique. Il lui est également interdit de détenir une arme.

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