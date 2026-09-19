Chalon-sur-Saône : Lidl ouvre son plus grand magasin de Saône-et-Loire

Sur une ancienne friche commerciale des Prés Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône, Lidl inaugure un magasin de 1 700 m² sept emplois créés et 196 places de parking. Une vitrine de son vaste plan d'expansion national.

Le 29 octobre Lidl inaugurera aux Prés Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), son plus grand point de vente du département. Derrière cette ouverture un investissement lourd une stratégie nationale d'expansion assumée et un pari sur la requalification d'une friche commerciale à l'abandon depuis huit ans.

Plutôt que de bâtir sur un terrain vierge, Lidl a choisi de reconquérir un site dégradé, à savoir l'ancien entrepôt commercial qui accueillait, jusqu'en 2018, un Carrefour Contact laissé à l'abandon et, depuis, squatté et vandalisé.

Le chantier a nécessité une remise à niveau complète (dallage, charpente, isolation thermique, désamiantage et déplombage )pour un coût que l'enseigne Thibaut Barth qualifie de presque aussi lourd qu'un projet de construction neuve. Six mois de travaux, avec jusqu'à 50 ouvriers mobilisés certains jours, auront suffi à transformer le site.

Le futur magasin affichera 1 700 m² de surface de vente et 600 m² de réserve, contre à peine 1 000 m² pour l'actuel Lidl de la zone Saôneor, ouvert en 2010 et désormais jugé trop exigu pour absorber la demande.

Une procédure administrative longue de quatre ans

Le projet n'a rien eu d'un long fleuve tranquille sur le plan réglementaire. Quatre années se sont écoulées entre le premier feu vert de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et le lancement effectif du chantier, entre modifications du projet et recours déposés par des concurrents sur des aspects commerciaux et environnementaux. Un délai qui illustre les obstacles rencontrés par les enseignes de la grande distribution pour faire aboutir leurs projets d'implantation même sur du foncier déjà commercial.

L'équipe actuelle de 19 salariés passera à 26 personnes un renfort de sept postes lié à l'agrandissement de la surface. Le nouveau magasin sera équipé de douze caisses, dont six automatiques, et d'un parking de 196 places, conçu avec des revêtements perméables favorisant l'infiltration des eaux pluviales, le tout complété par une centaine d'arbres et des ombrières photovoltaïques sur une partie de l'espace de stationnement.

La mairie de Chalon a par ailleurs suggéré l'installation d'un distributeur automatique de billets, une piste que Lidl doit désormais étudier avec la ville. Quant à l'ancien site de Saôneor (environ 1 200 m², propriété de Lidl), il fermera le 28 octobre et a déjà trouvé preneur. Un ne promesse de vente a été signée même si l'identité de l'acquéreur reste confidentielle. Objectif affiché par l'enseigne : éviter de laisser une nouvelle friche commerciale derrière elle.

Cette opération en Saône-et-Loire est à restituer dans un plan d'expansion national. Cette ouverture chalonnaise, la dixième enseigne Lidl du département, s'inscrit dans une dynamique bien plus large. Le groupe vise 2 000 magasins en France à l'horizon 2030 et conduit chaque année environ 80 opérations de rénovation ou d'agrandissement. Sur le seul exercice courant (de mars 2026 à février 2027), Lidl prévoit 90 projets de créations et rénovations, dont 40 créations et 50 transformations.

Parmi les prochaines échéances de ce calendrier national figurent notamment le 17 septembre 2026, Mauguio (Lidl Outlet, Hérault), le 24 septembre 2026, Bordeaux Benauge et Paris Montmartre, le 29 octobre 2026, Chalon-sur-Saônedonc, mais aussi Mallemort et Rosporden, le 5 novembre 2026, cinq ouvertures simultanées de Marles-en-Brie au Pontet, le 14 janvier 2027, Paris République et le 4 février 2027, Paris Riquet et Poligny clôturant la période.

Ce calendrier confirme une stratégie de densification à la fois dans les grandes métropoles (plusieurs adresses parisiennes) et dans les villes moyennes où les magasins vieillissants sont progressivement remplacés par des formats plus grands plus lumineux et davantage tournés vers les enjeux environnementaux.

La Saône-et-Loire illustre bien cette logique. A une soixantaine de kilomètres de Chalon, Lidl a rouvert, début septembre, son magasin de Louhans, dont la surface de vente a doublé pour atteindre 1 000 m². L'enseigne y a fait le choix du photovoltaïque en toiture et de revêtements drainants pour le parking avec à la clé un quasi-doublement des effectifs du site passés de 9 à 16 salariés.

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