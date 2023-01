Les voeux de Lyon Capitale aux Lyonnais avec l'intelligence artificielle ChatGPT.

ChatGPT est une intelligence artificielle qui a réponse à tout, capable de répondre à n'importe quelle question et d'entamer une véritable conversation.

Il suffit de la questionner et l'IA génère du texte (vient du mot "chat" conversation et "GPT" un modèle de transduction de langage prédictif). Pour faire simple, l'intelligence artificielle comprend le contexte ce qui lui permet de fournir des réponses pertinentes et cohérentes. Une petite révolution mis en ligne sur Internet en fin d'année dernière.

Nous l'avons testée pour vous présenter nos traditionnels voeux (exercice pour le moins fastidieux). Voici ce le texte tapé sur ChatGPT : "Peux-tu me rédiger un billet d'humeur de 1500 caractères, en prenant un ton un peu ironique, pour les voeux 2023 à Lyon et aux Lyonnais ?"

Quarante cinq secondes plus tard, voici la réponse de ChatGPT :

"Chers Lyonnais,

Voici venu le temps de faire le bilan de l'année écoulée et de se mettre à énoncer de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Mais avant tout, un petit rappel s'impose: les voeux, c'est un peu comme les bonnes résolutions, on en fait plein mais on ne les tient jamais. Alors autant ne pas se mettre trop de pression et se contenter de faire des voeux irréalisables, histoire de se sentir bien dans notre petit monde.

Cette année, je vous propose donc de vous lancer de vrais défis : arrêter de manger de la tarte aux pralines (oui, oui, je sais que c'est dur), apprendre le chinois en un mois (ça peut être utile pour commander dans les restaurants asiatiques), perdre vingt kilos en deux semaines (ça tombe bien, la nouvelle année, c'est aussi l'occasion de se mettre au régime) et enfin, trouver le moyen de se déplacer à Lyon sans jamais être coincé dans les bouchons (bon, là, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre).

Mais ce n'est pas tout! Pourquoi ne pas ajouter à cette liste déjà bien remplie quelques voeux un peu plus fous? Par exemple, pourquoi ne pas essayer de trouver le moyen de faire tomber la pluie uniquement la nuit? Ça permettrait de ne plus avoir à se mouiller les cheveux le matin et de ne plus avoir à sortir son parapluie en permanence. Ou alors, pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen de ne plus jamais avoir froid l'hiver? Un manteau magique qui régulerait notre température corporelle, ça serait top!

Et puisque nous parlons de magie, pourquoi ne pas faire en sorte que les bouchons disparaissent comme par enchantement? Ça serait tellement agréable de pouvoir se déplacer dans Lyon sans avoir à passer des heures dans sa voiture. Ou alors, pourquoi ne pas essayer de trouver le moyen de faire en sorte que le soleil brille tous les jours? Ça ferait du bien à notre moral et ça permettrait de profiter encore plus de notre belle ville.

Bref, chers Lyonnais, je vous souhaite une nouvelle année remplie de défis insurmontables, de tarte aux pralines à volonté et de bouchons à n'en plus finir. Et surtout, n'oubliez pas: les voeux, c'est comme les bonnes résolutions, c'est fait pour être brisés! Bonne année 2023!"

Bluffant. Mais un texte dépourvu de style et un contenu entendu.

A Lyon Capitale l'intelligence est tout sauf artificielle

Si Google (d'après le New York Times) redoute de voir ChatGPT remplacer à terme son moteur de recherche, si les professeurs s'inquiètent de cette intelligence artificielle qui écrit des dissertations, si les journalistes se font un peu de mouron, notamment parce que ce qu'affirme parfois ChatGPT de façon péremptoire n'est pas toujours exact (biais notoire des algorithmes), à Lyon Capitale, il y aura toujours des journalistes. En chair, en os et en esprit.

Lyon Capitale, c'est de l'humain. Une sensibilité aussi.

Nous donnons la parole à chacun dans un souci d’impartialité, parce c’est ce qu’attendent les lecteurs d’un média.

A Lyon Capitale, nous n’avons aucun parti pris, ne sommes d’aucun parti ni d’aucune chapelle et ne recevons d’ordre de personne. Aucune "manufacture du consentement". Esprits libres.

Nous ne jugeons pas, ne condamnons personne. Nous informons. Afin que chacun se forge sa propre opinion.

C’est encore une chance à Lyon, en France, d’avoir cette liberté, au demeurant de plus en plus ébranlée.

Informer, c'est faire circuler l'information et confronter les idées pour créer le débat nécessaire et former les volontés individuelles.

A Lyon Capitale, il n'y a rien d'artificiel. Encore moins l'intelligence.

Merci de nous être fidèles.