Le groupe de luxe LVMH revient à Lyon pour son salon You & Me le 19 février

Lancée en 2022, la tournée You & Me du groupe LVMH fera étape à Lyon le 19 février prochain à la Sucrière. L’événement centré autour de l’orientation et du recrutement permet aux curieux et aux ambitieux de venir découvrir les métiers de savoir-faire du groupe détenu par Bernard Arnault.

Au programme, des pavillons pour échanger et découvrir les 280 métiers d’excellence du groupe, des ateliers participatifs, des séances de coaching animées par des RH recruteurs, des témoignages et tables rondes. Il est conseillé aux plus motivés de préparer son CV à l’avance. Le salon se déroulera de 11 heures à 17 heures. En 2025, le groupe de luxe espère recruter près de 16 000 personnes, contre 15 200 l’an passé.

Pensez à vous inscrire sur le site pour participer à l'événement.

