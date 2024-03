Le groupe LVMH et son salon "Your and ME" poursuivent leur tournée et seront à Lyon, demain, mercredi 27 mars au Palais de la Bourse. Objectif, recruter de nouveaux talents.

Lancé en 2022, le salon "You and ME" des métiers d’excellence du groupe LVMH revient en 2024. Après une première date à Paris le 31 janvier qui a attiré "un nombre record de plus de 3 000 visiteurs" selon LVMH, le salon s’installera demain, mercredi 27 janvier, au Palais de la Bourse de Lyon dès 11 heures. Le groupe "entend poursuivre sa dynamique de recrutement pour ses 280 Métiers de savoir-faire dans les territoires." Le Lyonnais, Tony Parker, est notamment parrain de l’opération.

3 500 offres d’emploi et 280 métiers à découvrir

Lors de ce salon, les visiteurs pourront découvrir les 280 métiers d’excellence du groupe à travers plusieurs activités, échanger avec des apprentis et des experts, mais également bénéficier d’un accompagnement dans leur projet professionnel. L’ancien footballeur international Ouissem Belgacem animera à ce titre des sessions de coaching. Les plus jeunes pourront également découvrir les différentes formations proposées par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.

Durant le salon, les visiteurs ont l’opportunité de candidater aux 3 500 offres d’emploi en France proposées par le groupe LVMH. "Je suis ravi de collaborer au programme des Métiers d’Excellence pour dire aux jeunes qu’avec de la motivation et du travail, ils peuvent réaliser leurs rêves et faire carrière chez LVMH", a déclaré Tony Parker.

Le salon "You and ME" prendra ensuite la direction de l’Italie, à Florence les 5 et 6 avril prochains.

Plus d’informations pour les inscriptions.