Trenitalia lance son offre renforcée sur la ligne Lyon-Paris 

La compagnie ferroviaire Trenitalia a lancé vendredi 14 février son offre renforcée sur la ligne entre Lyon et Paris, permettant de doubler la capacité d’accueil.

Après avoir annoncé rouvrir la ligne Paris-Lyon-Milan en avril prochain, la compagnie ferroviaire a lancé vendredi 14 février son offre renforcée sur le trajet Lyon-Paris. La compagnie utilise désormais ses trains Frecciarossa en unité multiple, c’est-à-dire la possibilité d’accoler deux rames pour n’en faire plus qu’une, permettant ainsi de doubler la capacité d’accueil.

Pour rappel, cinq allers-retours quotidiens sont proposés par l’opérateur italien la Gare de Lyon (Paris) et les gares de Perrache et la Part-Dieu (Lyon). Dès le 1er avril, deux allers-retours par jour seront de nouveaux mis en place entre Paris et Milan avec deux nouvelles dessertes à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, et Oulx dans le Piémont italien.

