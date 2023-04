Le génocide des Arméniens commémoré à Lyon ce lundi 24 avril

Cent ans après la fin du génocide des Arméniens, Lyon rendra hommage ce lundi 24 avril, place Antonin-Poncet, aux victimes des exactions des Jeunes-Turcs.

Il y a 108 ans, le 24 avril 1915, près de 600 intellectuels arméniens étaient arrêtés par les autorités ottomanes avant d’être déportés ou assassinés. Une date gravée dans le marbre comme le début d’un génocide organisé par les Jeunes Turcs, qui a entraîné la mort de plus de 1 million d’arméniens. Ce lundi après-midi, plusieurs temps de commémoration seront organisés à Lyon par le CCAF (Conseil de coordination des organisations arméniennes de France) en hommage à ces victimes.

Cérémonie place Antonin-Poncet

L'événement débutera à 14h30 avec une célébration œcuménique à l’église apostolique arménienne (Lyon 3e) et sera suivi par une marche pour la justice en direction du mémorial de la place Antonin Poncet (Lyon 2e). Sur cette même place, à 17h30, se tiendra une cérémonie républicaine de commémoration "en présence de personnalités civiles, militaires et religieuses", précise le CCAF. En 2022, plus de 600 personnes s’étaient réunies place Antonin-Poncet pour cette commémoration.

Dépôt de gerbes, discours sont également prévus ce lundi en fin d’après-midi, ainsi que le dévoilement de l'exposition de photos d’Antoine Agoudjian "Le cri du silence" sur les grilles de la place Antonin Poncet, par Grégory Doucet, maire de Lyon. La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio est également attendue à cette cérémonie. À 20 heures, les commémorations se poursuivront avec un concert baptisé "Ames arméniennes", organisé dans la chapelle de l’Hôtel Dieu par le chœur de l’Église de la Sainte-Croix d’Erevan.

Grégory Doucet en Arménie mi-avril

Mi-avril, le maire de Lyon Grégory Doucet avait conduit une délégation lyonnaise à Erevan, la capitale de l’Arménie pour "renforcer les liens d'amitié franco-arméniens […] dans une période de fortes tensions géopolitiques". L’occasion également d’insister sur "l’importance que les deux collectivités [la Ville et la Métropole de Lyon, NDlR] accordent au travail de mémoire autour du génocide des Arméniens". Pour rappel, Lyon et Erevan sont jumelées par un protocole d'accord depuis 1992.

Le génocide Arménien

Le génocide arménien a eu lieu entre 1915 et 1923, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman a mis en place une politique d'extermination systématique des Arméniens. Les massacres ont débuté en avril 1915. Des milliers de personnes ont été tuées lors de marches forcées vers des camps de concentration. Des massacres de masse ont également eu lieu. On estime que plus d'un million d'Arméniens ont été tués.

Le génocide arménien a été largement documenté par des témoins oculaires et des journalistes occidentaux de l'époque. Cependant, il n'a pas été reconnu par la Turquie, l'État successeur de l'Empire ottoman, qui considère les événements comme une guerre civile plutôt qu'un génocide. En revanche, de nombreux pays, dont la France, les États-Unis et le Canada, ont reconnu le génocide arménien comme un fait historique.