Retraites : un nouveau concert de casseroles ce lundi soir à Lyon

Des Lyonnais opposés à la réforme des retraites organisent une nouvelle "casserolade" ce lundi 24 avril à Lyon et Villeurbanne à partir de 20 heures.

Dix jours après la promulgation de la réforme des retraites, la colère de ses opposants n’est pas retombée. Une semaine après un premier concert de casseroles organisé le 17 avril, à l’heure où Emmanuel Macron tentait de renouer le dialogue avec les Français après cet épisode mouvementé, une nouvelle "casserolade" géante est organisée à Lyon ce lundi 24 avril.

À partir de 20 heures, les Lyonnais sont invités à se réunir devant l’Hôtel de Ville de Lyon, les mairies du 4e et 8e arrondissements, ainsi que sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne. Une opération organisée devant toute les mairies de France ce lundi, afin de maintenir la pression sur le gouvernement une semaine avant la grande manifestation interprofessionnelle du 1er mai.

Des dégâts après la dernière "casserolade"

Pour mémoire, le 17 avril la première "casserolade" lyonnaise s’était terminée par une manifestation sauvage qui avait fait de nombreux dégâts notamment dans le 1er arrondissement, où la mairie et un poste de police municipale avaient été dégradés, et dans le 6e arrondissement, où des voitures avaient été brûlées et des vitrines de magasin brisées.