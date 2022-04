Organisée de manière indépendante, la célébration traditionnelle du génocide arménien a réuni des centaines de personnes ce dimanche après-midi à Lyon, contre une soixantaine lors de la cérémonie officielle de ce matin.

Les arméniens étaient vent debout à Lyon ce dimanche après-midi pour le traditionnel rassemblement de solidarité envers les victimes du génocide arménien. En cause: la commémoration officielle portée par la Ville de Lyon, la préfecture du Rhône et le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France.

"Un cadeau empoisonné"

En question: l'horaire de la cérémonie. Organisée à onze heures ce matin, elle n'a rassemblé qu'une soixantaine de personnes, la plupart des arméniens étant à l'église à cette heure-là. Un choix qui ne passe pas: "On veut nous mettre clandestins. Depuis que c'est une commémoration républicaine, c'est un cadeau empoisonné pour nous", s'indigne Anne-Marie Hatchadourian, secrétaire au centre national de la mémoire arménienne à Décines.

Pas de chaises, ni d'élus

Et elle n'est pas la seule à être dans l'incompréhension. "Traditionnellement, on marche pour mettre nos pas dans les pas de ceux qui ont fuit, mais, aujourd'hui, on fuit la tradition", s'inquiète Jeannine Paloulian, co-présidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF).

Elle explique ne pas comprendre la commémoration officielle de ce matin: "une cérémonie organisée pour qu'il y ait le moins de monde possible". Mais pas de quoi affaiblir les participants, qui annoncent se rassembler encore à l'avenir, malgré l'absence de chaises et d'élus.

Gérard Collomb en tête de cortège

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, était absent de la célébration religieuse traditionnelle, organisée à 14h à l'église arménienne Saint Jacques de Lyon, dans le 3e arrondissement. Les participants ont ensuite entamé une marche pour rejoindre le mémorial du génocide des Arméniens et de tous les autres crimes contre l'humanité, place Antonin Poncet.

"Pour commémorer le génocide des Arméniens, il vaut mieux être avec la communauté arménienne, quel sens ça peut avoir sinon?"

Gérard Collomb

En tête de cortège: Gérard Collomb, qui a l'habitude de participer à cette commémoration traditionnelle. "Pour commémorer le génocide des Arméniens, il vaut mieux être avec la communauté arménienne, quel sens ça peut avoir sinon?", explique-t-il. Sur la place Antonin Poncet, les participants ont ensuite organisé un temps de prise de parole, d'échanges et de recueillement, qui s'est achevé par une minute d'applaudissement pour "les Arméniens qui sont tombés".

