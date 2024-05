Le film réalisé par l'humoriste et comédien Artus est en salle depuis le 1er mai dernier.

C'est un démarrage historique pour le cinéma français. Le film "Un p'tit truc en plus", co-produit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, affiche le meilleur démarrage 2024 en France, devant des superproductions américaines notamment. En moins d'une semaine, le film réalisé par Artus totalise déjà plus d'un million d'entrées.

"Un p’tit truc en plus" raconte l’histoire d’un père et son fils qui, pour échapper à la police, se cachent parmi les pensionnaires d’une colonie de vacances pour jeunes adultes en situations de handicap. "La comédie aborde le sujet des personnes porteuses de handicap mental, notamment de la trisomie 21, grande cause 2024 soutenue par la Région dans le cadre de son plan handicap 2024-2027" explique la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué de presse.

Un tournage dans la Région

Après le succès mondial d'Anatomie d'une chute, film tourné en partie en Auvergne-Rhône-Alpes et financé par AURA Cinéma, c'est un nouveau succès pour la Région qui se profile. Le film de l'humoriste Artus a été intégralement tourné dans la région entre juillet et septembre 2023, principalement dans le Vercors, à Izeron et dans la Drôme, à Saint-Nazaire-en-Royans ou encore à Valence.

Au total, 47 techniciens originaires du territoire et 13 comédiens de la région ont été engagés sur le film.