Les maires de Lyon et de Villeurbanne favorables au vote des étrangers aux élections locales

Grégory Doucet, maire de Lyon et Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, ont signé une tribune pour réclamer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales.

Le projet, à l'initiative du réseau européen Voting Rights for all Residents (VRAR) regroupe de très nombreux maires de France. Aux côtés notamment d'Anne Hidalgo, maire de Paris ou encore d'Eric Piolle, premier édile de Grenoble, Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael se sont prononcés en faveur du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Au total, une cinquantaine de maires ont signé cet appel au niveau européen.

"La démocratie ne sera complète que lorsque toutes les résidentes et tous les résidents pourront choisir celles et ceux qui les représentent et prennent les décisions, notamment au niveau local, qui concernent leur vie quotidienne" estime le communiqué de presse du collectif français J'y suis j'y vote!, qui fait partie du VRAR.

COMMUNIQUE DE PRESSE

"A l'occasion des élections européennes du 9 juin, le Collectif J'y suis J'y vote ! souhaite que les candidats des différentes listes républicaines s'expriment sur l'adhésion très majoritaire des Françaises et des Français au projet d'élargissement du suffrage local à tous les résidents étrangers" complète le collectif.

Selon un sondage d'avril 2024, 66% des Français sont favorables à une telle mesure.