Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Le centre commercial Westfield La Part-Dieu (Crédit : Romane Thevenot)

Aroma-Zone ouvre une deuxième boutique à Lyon, à la Part-Dieu

  • par La Rédaction

    • Face au succès de son magasin de l’Hôtel-Dieu, l’enseigne de cosmétique naturelle Aroma-Zone va inaugurer mi-décembre une nouvelle boutique au centre commercial de la Part-Dieu.

    Les adeptes de cosmétiques faits maison vont être ravis. Après avoir conquis le cœur des Lyonnais avec sa première boutique rue Bellecordière, Aroma-Zone s’apprête à doubler la mise. L’enseigne ouvrira à la mi-décembre un deuxième point de vente au centre commercial de la Part-Dieu, à l’emplacement de l’ancienne boutique Lacoste.

    Cette nouvelle implantation confirme l’engouement autour de la marque, pionnière de la cosmétique "do it yourself" et référence en aromathérapie. Avec plus d’un million de clients et une croissance à deux chiffres, Aroma-Zone poursuit son expansion dans les grandes villes françaises.

    À Lyon, où la communauté de fidèles est particulièrement active, l’ouverture tombe à pic avant les fêtes de Noël, période clé pour la marque qui célèbre ses 25 ans cette année.

    Le Festival des Solidarités Internationales de retour à Lyon du 15 au 30 novembre

    Laisser un commentaire

