Le député lyonnais Bruno Bonnell prend la tête du plan d’investissement France 2030

Élu de la République en Marche, le député va quitter ses fonctions parlementaires pour diriger le plan France 2030 dès lundi 31 janvier.

Le conseil des ministres a désigné le député et ancien chef d'entreprise Bruno Bonnell pour diriger le plan d'investissement France 2030, rapporte l'AFP. Ce plan a été voulu par Emmanuel Macron pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Avec un grosse enveloppe : 34 milliards d'euros. Sur les cinq prochaines années, cette somme sera investie dans le nucléaire et l'hydrogène vert, les véhicules verts et les avions bas carbone, les biomédicaments, les composants électroniques et le recyclage.

Âgé de 63 ans, Bruno Bonnell est député du Rhône depuis 2017. Ex-entrepreneur dans les jeux vidéo puis la robotique, il est une figure du monde entrepreneurial lyonnais, connu pour avoir cofondé la société Infogrames dans les années 1980. "Marcheur" de la première heure dans le sillage de l'ex-maire de Lyon Gérard Collomb, Bruno Bonnell a été candidat LREM à la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, où il avait récolté seulement 9,87 % des suffrages.