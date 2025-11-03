Unique candidat socialiste, le maire sortant de Villeurbanne Cédric Van Styvendael sera désigné candidat pour les élections municipales de 2026 ce jeudi 6 novembre.

Sans surprise, le maire sortant de Villeurbanne Cédric Van Styvendael va être désigné candidat socialiste pour les élections municipales de 2026. Faute d'autres candidats dans son parti, le maire sortant est l'unique candidat socialiste. Il se verra donc choisi ce jeudi 6 novembre par les militants de la section locale.

Une gauche divisée ?

Ce dernier mènera une liste de gauche, accompagnée de socialistes, écologistes, communistes et membres de Place publique.

Et si l'ancien maire socialiste de Villeurbanne aurait pu ajouter sa candidature, ce dernier n'a pas brigué l'investiture auprès du parti. Interrogé dans notre émission 6 minutes chrono, Jean-Paul Bret a en effet affirmé que, s'il se présentait, ce dernier conduirait "une liste de gauche avec des socialistes et quelques autres sensibilités", sans pour autant se rallier à son parti.

A Villeurbanne, la gauche sera donc divisée puisque LFI fera également cavalier seul avec son propre candidat Mathieu Garabedian.

