Actualité
LOGEMENT étudiants bron lyon 2
700 logements étudiants seront construit à proximité de l’université Lyon 2 à Bron. (@Vergély architectes)

Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant

  • par La Rédaction

    • Face à la crise du logement et à la hausse des besoins, la Métropole de Lyon a voté, le 29 septembre, une enveloppe complémentaire de 1,8 M€ pour soutenir le logement social étudiant.

    Avec plus de 190 000 étudiants, dont 38 000 boursiers, la Métropole de Lyon est le deuxième pôle universitaire de France. Mais l’accès au logement reste parfois un défi majeur, en particulier pour les jeunes aux revenus modestes. Lors de son conseil du 29 septembre, la Métropole a décidé d’allouer 1,8 million d’euros supplémentaires pour soutenir la production de logements sociaux étudiants.

    Cette enveloppe s’ajoute aux 3,5 millions déjà mobilisés dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2021-2027. Elle doit permettre de financer près de 900 nouvelles places en 2025, portées par le Crous et des bailleurs sociaux. À l’horizon 2029, l’objectif est d’atteindre 4 850 logements supplémentaires, afin de relever le taux de couverture du parc social étudiant à 9,5 %.

    "La Métropole de Lyon agit également pour l’accès au logement des étudiants dans le parc privé à travers l’encadrement des loyers" conclut la collectivité dans son communiqué de presse.

    à lire également
    Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    LOGEMENT étudiants bron lyon 2
    Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant 16:45
    Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon 16:19
    Accident camion
    Neuville-sur-Saône : un appel à témoin lancé après l'accident entre un poids lourd et deux personnes âgées 16:05
    Georges Képénékian
    Municipales 2026 : Képénékian invite les Lyonnais à "participer à la construction" de son programme 15:23
    Don du sang Palais de la bourse de Lyon
    Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua 14:50
    d'heure en heure
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre 14:10
    La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais 13:25
    Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais 13:07
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine 12:40
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:55
    Orelsan en concert à la LDLC Arena le 26 février 2026 11:05
    pompier camion faits-divers
    Lyon 3e : une trentenaire meurt après une chute du 6e étage 10:22
    Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé par une voiture, le conducteur en fuite 09:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut