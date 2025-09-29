Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant

Face à la crise du logement et à la hausse des besoins, la Métropole de Lyon a voté, le 29 septembre, une enveloppe complémentaire de 1,8 M€ pour soutenir le logement social étudiant.

Avec plus de 190 000 étudiants, dont 38 000 boursiers, la Métropole de Lyon est le deuxième pôle universitaire de France. Mais l’accès au logement reste parfois un défi majeur, en particulier pour les jeunes aux revenus modestes. Lors de son conseil du 29 septembre, la Métropole a décidé d’allouer 1,8 million d’euros supplémentaires pour soutenir la production de logements sociaux étudiants.

Cette enveloppe s’ajoute aux 3,5 millions déjà mobilisés dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2021-2027. Elle doit permettre de financer près de 900 nouvelles places en 2025, portées par le Crous et des bailleurs sociaux. À l’horizon 2029, l’objectif est d’atteindre 4 850 logements supplémentaires, afin de relever le taux de couverture du parc social étudiant à 9,5 %.

"La Métropole de Lyon agit également pour l’accès au logement des étudiants dans le parc privé à travers l’encadrement des loyers" conclut la collectivité dans son communiqué de presse.