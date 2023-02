Le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné 2023 partira du Rhône

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2023, du 4 au 11 juin, a été dévoilé ce jeudi 16 février à Lyon. Une seule des huit étapes partira du Rhône, le 7 juin à Cours.

Trois semaines avant le Tour de France, du 4 au 11 juin, le Critérium du Dauphiné 2023 fera la part belle aux grimpeurs à travers les départements du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, du Jura, de Savoie et d’Isère. En huit jours, le peloton composé de 22 équipes devra parcourir 1 207 km avec 26 ascensions répertoriées.

La 4e étape de cette 75e édition conduira le peloton dans le Rhône pour un long contre-la-montre individuel. Au départ de Cours, dans le nord-ouest du département, les coureurs s’élanceront en direction de Belmont-de-la-Loire pour une épreuve de 31,1 km.

Un week-end en haute altitude

Traditionnelle répétition générale de la grande boucle, le Critérium offrira cette année un week-end final particulièrement relevé à ses participants. Avec d'abord samedi une étape qui verra les coureurs franchir plusieurs grands cols mythiques : la Madeleine (25 km à 6,2%) et le col du Mollard (18,5 km à 5,8%) avant une arrivée au sommet de la Croix-de-Fer (13,1 km à 6,2%), à 2.067 m d'altitude. Et pour finir, le 11 juin, six nouvelles ascensions, dont le col hors catégorie du Granier (9,6 km à 8,6%), avant que les cadors ne s’expliquent à Grenoble sur les pentes de la Bastille, où le pourcentage moyen atteint 14,2% sur 1,8 km.