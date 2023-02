Grève du 16 février : la participation en baisse à Lyon pour le 5e acte

Pour le 5e acte de la mobilisation contre la réforme des retraites, la participation est en baisse à Lyon en pleine période de vacances scolaires. Le cortège réunirait entre 8 000 et 20 000 participants.

La 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a moins mobilisé ce jeudi 16 février à Lyon que les quatre précédentes. Selon les syndicats, le cortège qui s’est élancé peu avant 14h30 de la Manufacture des Tabacs en direction de la place Bellecour aurait réuni jusqu’à 20 000 participants. Un chiffre revu largement à la baisse du côté des services de l’État, qui recensent plutôt 8 000 participants.

Une mobilisation en baisse donc par rapport aux précédentes journées de grève et de manifestation, puisque lors du 4e acte, le 11 février, plus de 15 000 personnes avaient battu le pavé entre Lyon et Villeurbanne, selon les chiffres de la préfecture.

Grève totale le 7 mars ?

Une baisse peu surprenante et qui était attendue par les syndicats alors que les vacances scolaires d’hiver se poursuivent à Lyon et dans le Rhône. Ces derniers espèrent relancer le mouvement le 7 mars, lors d'une journée de grève totale appelée par l’intersyndicale à l’origine des manifestations contre la réforme des retraites.