Deux hommes soupçonnés de proxénétisme interpellés à Villeurbanne

Deux hommes ont été interpellés à Villeurbanne, ils sont suspectés de proxénétisme.

Deux Isérois ont été interpellés dans un appartement de Villeurbanne dans lequel il retenait une adolescente de 15 ans, révèle Le Dauphiné Libéré. Agés de 18 et 20 ans, les deux jeunes, déjà connus de la justice sont suspectés d'avoir tiré profit d'une activité de prostitution qu'exerçait la jeune fille dans ce logement de Villeurbanne.

Mis en examen

L'enquête a débuté le vendredi 19 mai alors qu'une femme a contacté le 17 expliquant qu'elle avait reçu un message d'une amie retenue contre son gré dans l'appartement. Le parquet de Grenoble a pris l'affaire en main et les investigations de la police judiciaire ont permis d'établir que les suspects "encadraient" l'activité de l'adolescente dont ils auraient perçu des profits.

Les deux Isérois ont été mis en examen vendredi soir par un magistrat instructeur grenoblois pour "proxénétisme aggravé" et "enlèvement et séquestration en bande organisée". Ils ont été placés sous mandat de dépôt, conformément aux réquisitions du parquet, par un juge des libertés et de la détention.