"-60 % sur toute la collection" : à Lyon, Minelli ferme ses portes

La marque de chaussures et de maroquinerie Minelli ferme définitivement ses portes. Trois magasins sont impactés à Lyon.

Triste nouvelle pour les adeptes de la marque. "Après plus de 50 ans à vos côtés, Minelli s'apprête à tourner une page de son histoire", a annoncé l'enseigne de chaussures et de maroquinerie sur ses réseaux sociaux ce mercredi. A Lyon, cette fermeture impacte trois magasins situés dans le 3e et 2e arrondissement.

Si les commandes en ligne sont désormais suspendues, les boutiques Minelli resteront ouvertes jusqu'au 30 mai. L'occasion de faire des affaires, puisque"vous pourrez bénéficier de -60% sur l'ensemble du magasin", indique Minelli.

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