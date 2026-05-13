Actualité
Crédit : Google Maps

"-60 % sur toute la collection" : à Lyon, Minelli ferme ses portes

  • par Loane Carpano

    • La marque de chaussures et de maroquinerie Minelli ferme définitivement ses portes. Trois magasins sont impactés à Lyon.

    Triste nouvelle pour les adeptes de la marque. "Après plus de 50 ans à vos côtés, Minelli s'apprête à tourner une page de son histoire", a annoncé l'enseigne de chaussures et de maroquinerie sur ses réseaux sociaux ce mercredi. A Lyon, cette fermeture impacte trois magasins situés dans le 3e et 2e arrondissement.

    Si les commandes en ligne sont désormais suspendues, les boutiques Minelli resteront ouvertes jusqu'au 30 mai. L'occasion de faire des affaires, puisque"vous pourrez bénéficier de -60% sur l'ensemble du magasin", indique Minelli.

    Lire aussi : Shopping : Quoi de neuf à Lyon ?

    à lire également
    Chantier du tramway T10 : plusieurs lignes TCL à Saint-Fons perturbées jusqu’à fin 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "-60 % sur toute la collection" : à Lyon, Minelli ferme ses portes 11:53
    Chantier du tramway T10 : plusieurs lignes TCL à Saint-Fons perturbées jusqu’à fin 2026 11:08
    Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'Olympique lyonnais, est décédé à l'âge de 83 ans 11:07
    immeuble Tonkin drogue
    Un événement pour mieux appréhender l'adolescence organisé à Villeurbanne 10:58
    Opéra Breaking Battle… L’événement à l’Opéra de Lyon ! 10:56
    d'heure en heure
    "La Voix humaine" à l’Auditorium : Patricia Petibon en "one woman opéra" 10:55
    Un cas d'Hantavirus lié aux rats du parc de la Tête d'Or détecté à Lyon en 2024 10:54
    Vallée de la chimie Lyon
    PFAS : l’ONU interpelle l’État français et deux industriels de la vallée de la chimie 10:51
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Narcotrafic : la préfète du Rhône évoque "une lutte de territoires" 10:42
    Lyon : un homme condamné pour avoir volé les offrandes de la Basilique de Fourvière 10:37
    gigafactory piles à combustible hydrogène
    Symbio : un plan social signé ce mercredi 10:35
    Événement : Le Littérature Live prend le pouvoir  10:20
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villefranche-sur-Saône : un homme blessé au couteau près d’un bar 09:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut