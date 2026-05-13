Une barre du Tonkin, épicentre villeurbannais du deal de drogue

Mardi 19 mai, la Ville de Villeurbanne accueillera "Les rencontres du Tonkin", un événement dédié aux enjeux de l'adolescence.

Créer un espace de dialogue entre les jeunes, leurs familles avec des professionnels et des associations sur des sujets liés à l’adolescence. C'est l'objectif que s'est donné la Ville de Villeurbanne à travers "Les rencontres du Tonkin".

Organisé mardi 19 mai aux abords du collège du cinéma Bertrand-Tavernier, l'événement réunira les familles autour de stands d'informations, des temps d'échange et d'animations sur le sujet de l'adolescence.

La programmation réunit plusieurs partenaires, dont le Centre social Charpennes-Tonkin, la Maison de justice et du droit, le Défenseur des droits, le Comité du Rhône rugby à XIII, l’AFEV, Pause Brindille et divers services de la Ville.

Des scènes seront ouvertes aux jeunes talents pour clôturer la journée.

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