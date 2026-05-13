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Le grand jeu de piste “Re Lyon Nous” revient le 14 juin : les inscriptions sont ouvertes

  • par Romain Balme

    • L’événement sportif et ludique "Re Lyon Nous" revient pour sa 10e édition le 14 juin prochain. Les inscriptions ouvrent dès ce mercredi.

    "Explorer la ville autrement, au fil d’un parcours rythmé par des défis, des
    énigmes et des animations ludiques."     C'est la promesse de "Re-Lyon nous", le jeu de piste sportif et culturel organisé par la Ville de Lyon. La onzième édition de l'évènement se déroulera le 14 juin prochain dans les 2e et 7e arrondissements.

    "En équipe de 2 à 4 personnes, entre amis ou en famille, les participants devront suivre des indices disséminés tout au long du parcours pour résoudre une mystérieuse énigme. Cette aventure urbaine mêle activité physique, découverte du patrimoine et esprit de coopération dans une ambiance conviviale et accessible", promet la Ville de Lyon. A noter que "Re-Lyon nous" est gratuit et ouvert à tous, dès six ans.

    Les inscriptions sont ouvertes

    Pour l'occasion, deux parcours sont proposés aux participants. Le parcours "Découverte" de 6 kilomètres, également accessible aux personnes en situation de handicap. Un départ spécifique à 14 heures sera aussi proposé aux personnes sourdes et malentendantes, avec la présence de traducteurs en langue des signes. Le second parcours, nommé "aventure" se déroulera sur onze kilomètres.

    Les inscriptions ouvrent ce mercredi 13 mai sur le site de la Ville de Lyon, dans la limite des places disponibles. Des départs sont prévus toutes les 20 minutes, par vague de 300 personnes.

    Lire aussi : Pass sport municipal et nouvelles infrastructures : les promesses de Grégory Doucet pour le sport à Lyon

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