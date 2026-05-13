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Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'Olympique lyonnais, est décédé à l'âge de 83 ans

  • par Romain Balme

    • Meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais avec 222 réalisations, Fleury Di Nallo est mort ce mercredi 13 mai à 83 ans.

    Il restera à jamais l'une des légendes de l'Olympique Lyonnais. Fleury Di Nallo, meilleur buteur du club avec 222 réalisations en 494 matchs, est décédé ce mercredi 13 mai à l'âge de 83 ans. "C’est avec une immense tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris le décès de Fleury Di Nallo, légende du club et éternel 'Petit Prince de Gerland'. Notre héros s’est endormi. Adieu Fleury", a écrit le club dans un message publié sur les réseaux sociaux.

    Figure du football français, celui qui est surnommé "le petit prince de Gerland", avait remporté trois coupes de France et un trophée des champions avec l'OL, lors de son passage entre 1960 et 1974. Formé à Villefranche-sur-Saône, l'attaquant avait ensuite rallié la capitale des Gaules, sa ville natale, où il passe la majeure partie de sa carrière.

    Après quelques piges au RedStar, puis à Montpellier, Fleury Di Nallo avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 1977. Côté international, Fleury Di Nallo avait porté le maillot bleu à dix reprises pour huit buts, entre 1962 et 1971. Près d'un an, après le décès de Bernard Lacombe, l'OL pleure à nouveau la disparition d'une de ses légendes.

    Lire aussi : Fleury Di Nallo : "Il n'y a qu'à Lyon que je me sens bien"

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