Des nuages et quelques averses mardi 23 mai à Lyon

Le ciel devrait globalement rester couvert mardi 23 à Lyon, où sont annoncées des averses alors que le thermomètre montera jusqu’à 24°c.

Un ciel chargé de nuages et de possibles averses, c’est ce qui attend les Lyonnais mardi 23 mai entre Rhône et Saône. D’après le dernier bulletin de Météo France, 1 millimètre de pluie est attendu dans la matinée et dans l’après-midi les cumuls pourraient atteindre jusqu’à 3 millimètres au gré des averses. Plus calme, la soirée pourrait tout de même offrir de belles éclaircies.

Du côté des températures, la maximale ne devrait pas dépasser 24°c cet après-midi. Dans la matinée comptez déjà 17°c à 8 heures, puis 21°c à midi et dans la soirée autour de 20°c.

Vigilance jaune aux orages

À noter que le risque d’orages pèse toujours sur le département du Rhône, où des perturbations pourraient se manifester localement. Le désarment sera donc placé en vigilance jaune aux orages à partir de midi et au moins jusqu’à minuit.