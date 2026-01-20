Alstom Villeurbanne impliqué dans la construction de 15 nouveaux TGV

Le site villeurbannais d'Alstom concevra une partie des nouveaux TGV commandés par la SNCF.

Alstom Villeurbanne va concevoir le système informatique de contrôle-commande, les équipements embarqués et le système d'information voyageurs de quinze nouveaux trains à grande vitesse commandés par la SNCF. Ces train baptisés Avelia Horizon par Alstom, et TGV M par la SNCF seront utilisés en Europe.

Les premiers, commandés en 2018, entreront en service au mois de juillet 2026 notamment sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. En octobre dernier, SNCF Voyageurs avait déjà approuvé la commande de trente train Avelia Horizon pour Eurostar.