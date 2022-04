Le 3e plan Lumière de Lyon, enjeux autour de l'éclairage public et privé

De l'ombre à la lumière. Le troisième plan Lumière de Lyon est en cours de réflexion.

1989, année charnière du changement symbolique, sociologique et politique de la ville. Michel Noir (RPR) est élu à la mairie de Lyon. "Il y a eu un changement sociologique, confirme Jean-Michel Daclin, ancien adjoint de Gérard Collomb. Les Lyonnais ont voulu mettre au placard toute la génération des rad-soc et post rad-soc, Édouard Herriot, Louis Pradel et Francisque Collomb qui voyaient avec des lunettes de vingt ans de retard."