La table du mois : Léon de Lyon

Que vaut le restaurant Léon de Lyon version Laurent Gerra ? On vous donne notre avis.

Du caboulot de la fin du XIXe siècle au restaurant d’aujourd’hui, en passant par le café-épicerie de la mère Coquit, la table du truculent Léon Déan et celle multi-étoilée Relais & Châteaux - Grandes Tables du Monde, Léon de Lyon a traversé les âges.

La reprise, en août dernier, du proverbial Léon de Lyon par Laurent Gerra, imitateur aux cordes vocales asymétriques et au larynx de contorsionniste, avait fait les choux gras et les gros bouillons des marmites lyonnaises.

À quelle sauce la maison bourgeoise qui sent bon la cire, et dont la magnificence des parquets XVIIIe en marqueterie, des boiseries, des vitraux à la gloire de Gnafron, des colonnes de bois salomoniques baroques, des tableaux de cuisiniers chinés aux puces de la Feyssine et de Saint-Ouen en fait une figure de style intemporelle, allait-elle être mangée ?

