L’Asvel impuissante face à un Real Madrid trop fort en Euroligue

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Diminuée par plusieurs absences majeures, l’équipe villeurbannaise n’a pas fait le poids, jeudi soir, sur le parquet du Real Madrid (85-72).

Le déplacement s’annonçait périlleux, il l’a été. En Euroligue, l’Asvel s’est inclinée à Madrid face au Real, solide leader du basket européen. Sans Nando De Colo, David Lighty, Thomas Heurtel ni Jalen Harrison, le collectif villeurbannais a rapidement été débordé par la maîtrise madrilène.

Malgré une réussite relative à trois points (8 tirs primés réussis sur 21 tentés), les Rhodaniens ont accusé un retard à la pause (48-37) sans jamais pouvoir réellement inquiéter leurs adversaires. Edwin Jackson, meilleur marqueur côté Asvel, a tenté de maintenir l’équipe à flot, mais le Real, emmené par Sergio Llull, a géré son avance avec sérénité.

Cette défaite, la treizième en quinze confrontations contre le Real depuis 2000, rappelle l’écart de niveau entre les deux formations. L’Asvel devra rebondir rapidement : Le Mans, invaincu comme elle en Betclic Élite, se présentera samedi à l’Astroballe pour un choc déjà attendu.