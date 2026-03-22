Municipales dans le Rhône : le taux de participation à 17 heures s'élève à 45,09 %

La préfecture du Rhône indique que le taux de participation pour le second tour des municipales s’élève à 45,09 % ce dimanche 22 mars à 17 heures dans le Rhône.

Les heures passent et les estimations de participation se précisent. La préfecture du Rhône indique que le taux de participation s’élève à 45,09 % à 17 heures dans le Rhône. En 2020, le taux s'élevait à 32 % et à 49,64 % en 2014. Lors du premier tour, le 15 mars à la même heure, la participation était estimée à 48,27 %.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de participation est de 52,44 % à 17 heures. En 2020, à la même heure, il était de 35,86%.

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Au 2e tour, le taux de participation à 17h00 pour le département du Rhône est de 45,09%.



En 2020, à la même heure, il était de 32%.



En 2014, à la même heure, il était de 49,64%. pic.twitter.com/S0EpudokzJ — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 22, 2026

Au niveau national, le taux de participation s'élève à 48,10 %, contre 34,67 % en 2020 et 52,36 % en 2014. Selon une estimation Elabe - Berger Levrault pour BFMTV, RMC et Le Figaro, le taux de participation pourrait atteindre 57 % à 20 heures.

À 12 heures, le taux de participation était de 19,17 % dans le Rhône. Pour rappel, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18 heures dans le département, sauf à Décines-Charpieu, Feyzin, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin et Vénissieux où ils seront ouverts jusqu'à 19 heures. À Lyon et Villeurbanne, ils resteront ouverts jusqu'à 20 heures.

44,81 % de participation à Lyon à 16 heures

À Lyon, dans les bureaux de vote situés dans les mairies d'arrondissement, on enregistre 44,81 % de participation pour ce second tour des élections municipales à 16 heures. Une participation en baisse de 2,56 points par rapport au premier tour. En 2020, lors de la pandémie de Covid-19, le taux de participation s’élevait à 24,54 %.

Du côté des arrondissements, la participation est de 45,54 %, là aussi baisse par rapport à la semaine dernière alors que le taux était de 47,53 % à la même heure.

Enfin, pour les élections métropolitaines, le taux de participation est de 44,90 %, une estimation, là aussi, inférieure par rapport au premier tour et son taux de 45,41 %. En 2020, à la même heure, il était de 24,96 %.

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