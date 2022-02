Attendu dans la Métropole de Lyon ce vendredi 25 février le Premier ministre Jean Castex est contraint d’annuler et reporter son déplacement après le début de la guerre en Ukraine. Il devait visiter le site de Sanofi avec trois ministres, dont Olivier Véran.

Le bombardement de sites militaires en Ukraine puis l’entrée de troupes terrestres russe sur le territoire du pays d’Europe de l’Est perturbent le calendrier du gouvernement français. Attendu ce vendredi 25 février dans la Métropole de Lyon le Premier ministre Jean Castex est contraint d’annuler et reporter son déplacement à une date ultérieure, qui n’a pas encore été communiquée.

Report du déplacement sur le site de Sanofi

Le chef du gouvernement devait se rendre à Neuville-sur-Saône sur le site du géant pharmaceutique français Sanofi, un peu moins de 48 heures après que l’entreprise ait annoncé tenir enfin son vaccin contre le Covid-19. Accompagné d’Olivier Véran, ministre de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie il devait annoncer un "investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d’une chaîne de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production".

En parallèle de cette déclaration, Jean Castex devait également présenter la stratégie de la France en ce qui concerne les maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030. Ce même France 2030 par le biais duquel l’État entend mobiliser 7,5 milliards d’euros pour le secteur de la santé afin "d’accompagner le développement des laboratoires et entreprise du secteur et accélérer l’émergence de leaders aux niveaux européen et mondial", précise un communiqué du bureau du Premier ministre.