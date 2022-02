Depuis un an, le Premier ministre est devenu un habitué des visites dans la Métropole de Lyon. Au cours des derniers mois, Jean Castex a déjà effectué à sept reprises le trajet entre Matignon et le Rhône et ce vendredi il effectuera son 8e déplacement dans l’agglomération. Le chef du gouvernement est attendu sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône avec trois autres ministres, dont Olivier Véran.

Un tout petit peu plus d’un mois après son déplacement à Eurxepo à l’occasion des Wordskills mi-janvier, le Premier ministre est déjà de retour dans l’agglomération lyonnaise. Jean Castex est en effet attendu ce vendredi 25 février à Neuville-sur-Saône pour une visite express en compagnie d’Olivier Véran, ministre de la Santé, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie.

La délégation ministérielle doit se rendre sur le site du géant pharmaceutique français Sanofi, un peu moins de 48 heures après que l’entreprise ait annoncé tenir enfin son vaccin contre le Covid-19. Un vaccin qui n’utilise pas la technologie à ARN messager contrairement à ceux créés par Pfizer et Moderna, le groupe français ayant abandonné le développement de son prototype en septembre, ce qui ne veut pas pour autant dire que Sanofi a tiré un trait sur l’ARN.

Des annonces autour de l'ARN messager

Le groupe a en effet annoncé des investissements majeurs sur cette nouvelle technologie au cours des derniers mois avec le rachat au mois d’août du spécialiste américain de l’ARN messager Translate Bio, pour 3,2 milliards de dollars. La venue ce vendredi de Jean Castex sur le site de Sanofi s’inscrit dans cette nouvelle dynamique du groupe puisque, sur place demain matin, le Premier ministre doit annoncer un "investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d’une chaîne de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production".

En parallèle de cette déclaration, le chef du gouvernement présentera également la stratégie de la France en ce qui concerne les maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030. Ce même France 2030 par le biais duquel l’État entend mobiliser 7,5 milliards d’euros pour le secteur de la santé afin "d’accompagner le développement des laboratoires et entreprises du secteur et accélérer l’émergence de leaders aux niveaux européen et mondial", précise un communiqué du bureau du Premier ministre.